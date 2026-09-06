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Не на выброс и не в компост: вот как шведы используют лишние яблоки и груши с огорода - мудро и просто

Опубликовано: 6 сентября 2026 11:07
 Проверено редакцией
Не на выброс и не в компост: вот как шведы используют лишние яблоки и груши с огорода - мудро и просто
Не на выброс и не в компост: вот как шведы используют лишние яблоки и груши с огорода - мудро и просто
Городовой ру
Почему у шведов никогда не бывает лишних яблок

Каждый дачный сезон неизбежно заканчивается периодом активного сбора урожая. При этом порой возникает проблема избытка яблок, груш и кабачков. После того как плоды были предложены знакомым и исчерпаны запасы тары для консервации, а компостная яма переполнена, многие сталкиваются с необходимостью утилизации огромного количества качественных продуктов.

Как поступают в Скандинавии

В скандинавских странах разработан оригинальный и эффективный метод утилизации излишков урожая без лишних усилий.

Шведские садоводы подходят к сбору урожая с прагматичной точки зрения. Семья заблаговременно определяет объем плодов, который может быть потреблен в свежем виде, переработан на сок или заморожен на зимний период.

Все, что превышает семейные потребности, исключается из домашнего хранения. Плоды не хранятся неделями на веранде, а сортируются в первый же день сбора.

Для сбора излишков используются чистые ящики, деревянные контейнеры или стандартные ведра.

Угощение для соседей

Наполненные емкости размещаются за забором, у дороги или тротуара. Рядом часто устанавливается табличка с надписью "Угощайтесь бесплатно".

Любой желающий, не имеющий собственного сада, может свободно взять свежие фрукты.

Ранее мы рассказали, как сохранить свеклу до весны.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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