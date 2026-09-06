Ловим идеальный момент: петербуржцам рассказали, когда лучше делать прививку от гриппа

Важно успеть привиться до начала эпидемического подъема.

Почему лучше уколоться заранее?

Главное правило — сделать прививку до того, как вирус начнет массово ходить по городу, посоветовал Роспотребнадзор по Петербургу и Ленобласти.

Организму нужно время. Защита не появляется по щелчку пальцев прямо в кабинете врача. На выработку иммунитета уходит от 2 до 3 недель. За это время тело успевает создать защитные антитела.

Если сделать укол в разгар эпидемии, есть шанс подхватить вирус до того, как иммунитет успеет «включиться».

Когда наступает тот самый идеальный момент?

Лучшее время для похода в клинику — с сентября по ноябрь.

Обычно пик заболеваемости гриппом приходится на декабрь–февраль. Если привиться осенью, к зиме ваш организм будет полностью готов к встрече с вирусом.

А если эпидемия уже началась, делать прививку бессмысленно?

Вовсе нет! Это один из самых частых мифов.

Если вы не успели привиться осенью, сделать укол можно и зимой. Эпидемия гриппа может длиться до самой весны. Привиться в декабре или январе — это намного лучше, чем ходить без защиты вовсе.

Главное условие — на момент вакцинации вы должны быть здоровы, и у вас не должно быть противопоказаний.

Небольшой совет: если прививаетесь в разгар сезона, первые две недели после укола постарайтесь беречься чуть сильнее (носите маску в людных местах и чаще мойте руки).

На сколько хватает защиты?

Эффекта от прививки хватает примерно на 6–12 месяцев.

Со временем количество антител снижается. К тому же сам вирус гриппа постоянно мутирует и меняется. Именно поэтому ученые каждый год обновляют состав вакцин, а врачи рекомендуют прививаться заново перед каждым сезоном.

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