Ловим идеальный момент: петербуржцам рассказали, когда лучше делать прививку от гриппа

Почему лучше уколоться заранее?
Главное правило — сделать прививку до того, как вирус начнет массово ходить по городу, посоветовал Роспотребнадзор по Петербургу и Ленобласти.
Организму нужно время. Защита не появляется по щелчку пальцев прямо в кабинете врача. На выработку иммунитета уходит от 2 до 3 недель. За это время тело успевает создать защитные антитела.
Если сделать укол в разгар эпидемии, есть шанс подхватить вирус до того, как иммунитет успеет «включиться».
Когда наступает тот самый идеальный момент?
Лучшее время для похода в клинику — с сентября по ноябрь.
Обычно пик заболеваемости гриппом приходится на декабрь–февраль. Если привиться осенью, к зиме ваш организм будет полностью готов к встрече с вирусом.
А если эпидемия уже началась, делать прививку бессмысленно?
Вовсе нет! Это один из самых частых мифов.
Если вы не успели привиться осенью, сделать укол можно и зимой. Эпидемия гриппа может длиться до самой весны. Привиться в декабре или январе — это намного лучше, чем ходить без защиты вовсе.
Главное условие — на момент вакцинации вы должны быть здоровы, и у вас не должно быть противопоказаний.
Небольшой совет: если прививаетесь в разгар сезона, первые две недели после укола постарайтесь беречься чуть сильнее (носите маску в людных местах и чаще мойте руки).
На сколько хватает защиты?
Эффекта от прививки хватает примерно на 6–12 месяцев.
Со временем количество антител снижается. К тому же сам вирус гриппа постоянно мутирует и меняется. Именно поэтому ученые каждый год обновляют состав вакцин, а врачи рекомендуют прививаться заново перед каждым сезоном.
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