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Что выгоднее для стирки: порошок, гель или капсулы — разбор цены, расхода и эффективности за месяц

Опубликовано: 6 сентября 2026 10:22
 Проверено редакцией
Городовой ру
Что выгоднее для стирки: порошок, гель или капсулы — разбор цены, расхода и эффективности за месяц
фото Городовой ру
Что реально выгоднее покупать домой

Цена упаковки почти ничего не говорит о реальной выгоде — средства расходуются по‑разному, и итоговая сумма за месяц может отличаться в разы.

Чтобы не переплачивать, нужно считать не стоимость пачки, а цену одной стирки. И вот тут сюрпризы начинаются.

Как посчитать реальную выгоду

Формула простая: цена упаковки делится на количество стирок, на которое она рассчитана.

Например, порошок за 600 рублей на 30 стирок — это 20 рублей за загрузку, гель за 700 рублей на 40 стирок — 17,5 рубля, а капсулы за 900 рублей на 30 стирок — целых 30 рублей.

При двух стирках в неделю разница между гелем и капсулами за год составит около 1300 рублей. Не миллионы, но и не копейки.

Когда что выбирать

  • порошок — самый бюджетный вариант, его удобно дозировать под загрузку, а отбеливающие компоненты подходят для белого белья и полотенец;
  • гель — оптимальный компромисс для повседневной стирки при 30–40 градусах, легко отмерять и можно нанести прямо на пятно;
  • капсулы — максимум удобства, но фиксированная дозировка не делится пополам, а для большой стирки иногда нужны две штуки, что сразу удорожает процесс.

Личный опыт Анастасии Чуваковой

Анастасия долго покупала капсулы — понравилось, что не надо ничего отмерять. Потом пересчитала расходы и перешла на концентрированный гель. Теперь стирает тем же средством, а за год экономит больше тысячи рублей.

Ранее «Городовой» рассказывал, как победить налет в унитазе.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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