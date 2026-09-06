Что выгоднее для стирки: порошок, гель или капсулы — разбор цены, расхода и эффективности за месяц

Цена упаковки почти ничего не говорит о реальной выгоде — средства расходуются по‑разному, и итоговая сумма за месяц может отличаться в разы.
Чтобы не переплачивать, нужно считать не стоимость пачки, а цену одной стирки. И вот тут сюрпризы начинаются.
Как посчитать реальную выгоду
Формула простая: цена упаковки делится на количество стирок, на которое она рассчитана.
Например, порошок за 600 рублей на 30 стирок — это 20 рублей за загрузку, гель за 700 рублей на 40 стирок — 17,5 рубля, а капсулы за 900 рублей на 30 стирок — целых 30 рублей.
При двух стирках в неделю разница между гелем и капсулами за год составит около 1300 рублей. Не миллионы, но и не копейки.
Когда что выбирать
- порошок — самый бюджетный вариант, его удобно дозировать под загрузку, а отбеливающие компоненты подходят для белого белья и полотенец;
- гель — оптимальный компромисс для повседневной стирки при 30–40 градусах, легко отмерять и можно нанести прямо на пятно;
- капсулы — максимум удобства, но фиксированная дозировка не делится пополам, а для большой стирки иногда нужны две штуки, что сразу удорожает процесс.
Личный опыт Анастасии Чуваковой
Анастасия долго покупала капсулы — понравилось, что не надо ничего отмерять. Потом пересчитала расходы и перешла на концентрированный гель. Теперь стирает тем же средством, а за год экономит больше тысячи рублей.
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