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Блины можно приготовить без муки: чем её заменяю — получаю лёгкий ореховый вкус

Опубликовано: 9 сентября 2026 12:31
 Проверено редакцией
Блины можно приготовить без муки: чем её заменяю — получаю лёгкий ореховый вкус
Блины можно приготовить без муки: чем её заменяю — получаю лёгкий ореховый вкус
Legion-Media
Блины можно приготовить без муки — достаточно использовать овсяные хлопья. Рассказываем простой рецепт, который делает завтрак не только вкусным, но и полезным.

Приготовить блины можно без использования пшеничной муки — достаточно заменить её овсяными хлопьями. Этот вариант становится всё популярнее благодаря питательной ценности и простоте. Не обязательно покупать дорогую овсяную муку: обычные хлопья измельчают в кофемолке до состояния муки и смешивают с другими ингредиентами, пишет prufy.ru.

Польза овсяных блинов

Овёс — цельнозерновой продукт, богатый клетчаткой. Особую ценность представляет бета-глюкан — растворимая клетчатка, которая способствует более плавному повышению уровня сахара в крови после еды. Употребление овсяных хлопьев в разумных количествах делает такие блины не только вкусными, но и полезными.

Рецепт

Для приготовления понадобятся:

  • 200 г измельчённых овсяных хлопьев;
  • 150 мл молока;
  • 2 яйца;
  • газированная вода.

Хлопья измельчают в кофемолке, смешивают с яйцами и молоком до получения однородной массы. Тесто должно быть консистенции, подходящей для жарки. Поскольку овёс впитывает больше жидкости, чем мука, тесто может загустеть во время настаивания. В этом случае его разбавляют газированной водой или молоком небольшими порциями.

Готовое тесто оставляют на несколько минут перед жаркой, проверяют консистенцию и при необходимости добавляют жидкость. Блины жарят на хорошо разогретой сковороде, слегка смазанной маслом. При желании можно готовить на молоке, без добавления воды, а для менее сладкого варианта сахар исключают.

Личный опыт корреспондента

Корреспондент «Городового» Евгения Сухова впервые попробовала испечь овсяные блины, когда решила разнообразить завтраки. Она измельчила хлопья в кофемолке, смешала с яйцами и молоком — тесто получилось гуще, чем из пшеничной муки. Блины вышли плотными, но мягкими, с лёгким ореховым привкусом. Теперь Евгения часто готовит их на выходные — они нравятся даже тем, кто не любит овсянку. Она рекомендует этот рецепт всем, кто хочет сделать завтрак более полезным и разнообразным.

Вывод

Овсяные блины — полезная альтернатива классическим, богатая клетчаткой и без пшеничной муки. Простота приготовления и доступные ингредиенты делают их отличным выбором для разнообразного завтрака.

Ранее мы рассказали, как приготовить морковь по-корейски.

Автор:
Евгения Сухова
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