Городовой / Город / Скрытые тайны малыша: пренатальный тест теперь бесплатно по ОМС
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Гречка тоже может быть высокой кухней: легкое блюдо за 15 минут изменит отношение к крупе Полезное
Смешиваю тертый картофель с этим овощем, спустя пол часа зову семью на вкуснейшие драники Полезное
Неожиданный подвох: как покупка машины с рук через маркетплейс может обернуться сюрпризом без радости Город
Лысеем по-новому: какие тайные враги скрыто портят вашу шевелюру Город
В квартиру могут прописать без твоего разрешения: вот три лазейки, которые заставят собственника молчать Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Скрытые тайны малыша: пренатальный тест теперь бесплатно по ОМС

Опубликовано: 25 января 2026 21:30
 Проверено редакцией
Скрытые тайны малыша: пренатальный тест теперь бесплатно по ОМС
Скрытые тайны малыша: пренатальный тест теперь бесплатно по ОМС
Global Look Press / Tatiana Morozova / Russian Look

Теперь неинвазивное пренатальное тестирование добавлено в перечень медицинских услуг, предоставляемых по государственным гарантиям. Таким образом, женщины, ожидающие ребёнка, смогут пройти анализ крови для выявления внеклеточной ДНК плода без оплаты за процедуру.

С помощью такого теста можно установить вероятность появления у будущего ребёнка различных хромосомных нарушений — в их числе синдром Дауна, синдром Эдвардса, синдром Патау, а также выявить случаи изменённого количества половых хромосом. Помимо этого, исследование позволяет обнаружить некоторые редкие болезни, связанные с потерей небольших сегментов хромосом.

Наталья Долгушина, консультант Министерства здравоохранения по вопросам женского репродуктивного здоровья, объяснила:

«Неинвазивный тест проводится с конца первого триместра и подходит как для одноплодной, так и для многоплодной (двойни и т.д.) беременности».

Такой анализ рекомендуется женщинам с выявленным риском хромосомных отклонений у будущего ребёнка, который определяется при скрининге на ранних сроках.

Если у будущей матери установлен высокий риск, то специалисты могут посоветовать провести инвазивные методы для подтверждения диагноза.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью