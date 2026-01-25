Скрытые тайны малыша: пренатальный тест теперь бесплатно по ОМС

Теперь неинвазивное пренатальное тестирование добавлено в перечень медицинских услуг, предоставляемых по государственным гарантиям. Таким образом, женщины, ожидающие ребёнка, смогут пройти анализ крови для выявления внеклеточной ДНК плода без оплаты за процедуру.
С помощью такого теста можно установить вероятность появления у будущего ребёнка различных хромосомных нарушений — в их числе синдром Дауна, синдром Эдвардса, синдром Патау, а также выявить случаи изменённого количества половых хромосом. Помимо этого, исследование позволяет обнаружить некоторые редкие болезни, связанные с потерей небольших сегментов хромосом.
Наталья Долгушина, консультант Министерства здравоохранения по вопросам женского репродуктивного здоровья, объяснила:
«Неинвазивный тест проводится с конца первого триместра и подходит как для одноплодной, так и для многоплодной (двойни и т.д.) беременности».
Такой анализ рекомендуется женщинам с выявленным риском хромосомных отклонений у будущего ребёнка, который определяется при скрининге на ранних сроках.
Если у будущей матери установлен высокий риск, то специалисты могут посоветовать провести инвазивные методы для подтверждения диагноза.
