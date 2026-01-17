Городовой / Город / Секретный список: какие дорогие процедуры от рака теперь можно получить в России даром
Опубликовано: 17 января 2026 16:00
 Проверено редакцией
Городовой ру

Граждане России получили возможность бесплатно проходить лечение онкологических заболеваний и получать другие виды сложной медицинской помощи по полису обязательного медицинского страхования. Эта информация была распространена пресс-службой Министерства здравоохранения. В релизе отмечается, что перечень высокотехнологичных медицинских процедур, предоставляемых бесплатно по полису ОМС, пополнился пятнадцатью новыми пунктами.

В частности, для пациентов с диагнозом рак теперь доступны новые подходы к терапии. Такие методы, как фотодинамическое лечение опухолей мочевого пузыря и пищевода, вошли в расширенный список. Также стало возможным проведение чрескожного энергетического воздействия на нервные окончания чревного сплетения под контролем рентген-аппарата.

Расширение перечня охватило и другие области медицины. Так, среди офтальмологических процедур теперь бесплатно выполняются лазерная коагуляция сетчатки, а также укрепление склеры с применением трансплантата. Помимо этого, людям с сердечными болезнями стали доступны радиочастотное воздействие на области аритмии и замена имплантированных дефибрилляторов.

В список операций по полису ОМС включили и малоинвазивные вмешательства на желудке, а именно продольное удаление части органа и билиопанкреатическое шунтирование. Кроме того, к бесплатным услугам отнесли пересадку почки и внедрение островковых клеток поджелудочной железы. Как уточнили в министерстве, нововведения призваны сделать лечение тяжелых заболеваний более доступным.

Автор:
Юлия Аликова
Город
