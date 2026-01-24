Петербургские медики под общественным надзором: новый совет в Комитете по здравоохранению

В Санкт-Петербурге состоялось первое заседание нового Общественного совета, созданного при городском Комитете по здравоохранению. Основная задача этой структуры — представлять интересы горожан и осуществлять контроль за работой системы здравоохранения. В состав совета вошли двадцать человек, среди которых есть медики, руководители клиник, представители пациентских организаций, а также журналисты и общественные активисты.
В ходе первой встречи был определён руководитель совета. Эту должность занял Валерий Стрижелецкий, возглавляющий городскую больницу святого Великомученика Георгия. Кроме того, члены совета утвердили состав комиссий, которые будут заниматься отдельными направлениями в сфере медицины.
В Совете созданы четыре комиссии: по анализу общественного мнения и укреплению доверия к здравоохранению, по вопросам развития амбулаторной и неотложной медицинской помощи, по совершенствованию стационарной помощи, а также по детскому здоровью и вопросам демографической политики.
