От лабораторий до китайских технологий: как изменится онкопомощь в Петербурге

Опубликовано: 26 апреля 2026 12:25
 Проверено редакцией
Global Look Press / Vadim Akhmetov / URA.RU
Строительство предполагается на проспекте Ветеранов.

На проспекте Ветеранов скоро закипит большая стройка — там появится современный онкоцентр.

Новый корпус вырастет в Ульянке по адресу: проспект Ветеранов, 56. Это место хорошо знакомо многим горожанам — там и сейчас находится онкодиспансер, но мощностей старых зданий уже давно не хватает.

Согласно данным госзакупок, на проект город готов выделить серьезную сумму — 5 миллиардов рублей. По сути, это будет целый медицинский городок. В планах:

  • Огромная поликлиника (5–6 этажей).
  • Специальный корпус для лучевой терапии.
  • Крытый переход между зданиями, чтобы пациентам не нужно было выходить на улицу.

Что будет внутри

Новый центр — это не просто кабинеты врачей. Здесь соберут всё самое современное, что нужно для борьбы с болезнью:

  1. Сверхточные лаборатории. Будут делать всё: от обычных ПЦР до сложнейших исследований тканей. Это поможет врачам быстрее и точнее ставить диагноз.
  2. Отделение эндоскопии и лучевой диагностики. Всё оборудование будет под рукой в одном месте.
  3. Телемедицина. Врачи смогут консультироваться с лучшими экспертами страны по видеосвязи, не выходя из кабинета.

Почему это важно для города

Петербург, к сожалению, входит в число регионов с высокой заболеваемостью раком. Старые клиники часто переполнены, а очереди на обследования растягиваются на недели.

Новый центр в Кировском районе поможет разгрузить другие больницы и сделать помощь доступнее для жителей юга города.

Не только Ветеранов: медицина будущего в Белоострове

Пока в Петербурге готовятся к стройке на Ветеранов, в Ленобласти затеяли еще более фантастический проект. В клинике «Белоостров» хотят запустить первый в регионе центр протонной терапии.

Что это такое? Если говорить просто: это самый щадящий метод лечения рака. Радиация бьет точно в опухоль, не задевая здоровые органы. Делать это планируют вместе с учеными из Китая.

Так что в ближайшие годы уровень медицины в нашем регионе должен совершить настоящий рывок.

Автор:
Юлия Аликова
