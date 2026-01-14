С 2030 года каждому россиянину будут положены выдать свиное сердце, почки и потроха: вот что получим по соцнорме

В России к 2030 году может появиться специально выведенная свинья, чьи органы будут пригодны для пересадки человеку. Об этом сообщил руководитель проекта, эмбриолог Эдуард Чуйко.
По его словам, создать такое генетически модифицированное животное можно за три-четыре года, если будет обеспечено необходимое финансирование.
Животных планируют содержать в стерильных условиях под постоянным контролем, чтобы гарантировать идеальное качество органов. Уже в первый год проект мог бы обеспечить около 200 почек для трансплантации.
В дальнейшем технологию адаптируют для сердца, печени и поджелудочной железы. Такие операции предполагается включить в программу обязательного медицинского страхования.
Работу ведут специалисты компании «М-Геномика» совместно с клиникой Мешалкина и учёными из Института цитологии и генетики СО РАН. В феврале 2025 года эта команда уже успешно вырастила первого в России поросёнка с использованием метода ЭКО, что стало важным шагом для реализации всего проекта.