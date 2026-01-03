Городовой / Город / Как часто петербуржцы зовут «скорую» на новогодних каникулах — цифры неожиданны
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Горки, лёд и коньки: что петербуржцам не забыть, чтобы каникулы не закончились в травмпункте Город
«Пьянки бесконечные»: как Соседов приходит в себя после длинных новогодних выходных Общество
Петербургский мост, под которым нет ни капли воды: ошибка, чудо или замысел? Город
Смертность до 43%: врач рассказала, кто рискует заразиться опасным грибком Город
Эрмитаж делает рождественский подарок: вход — по бесплатным билетам Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Праздники Лайфхак
Категории
Общество Спорт Полезное

Как часто петербуржцы зовут «скорую» на новогодних каникулах — цифры неожиданны

Опубликовано: 3 января 2026 14:16
 Проверено редакцией
Как часто петербуржцы зовут «скорую» на новогодних каникулах — цифры неожиданны
Как часто петербуржцы зовут «скорую» на новогодних каникулах — цифры неожиданны
Городовой ру

В праздничные дни количество вызовов скорой помощи в Санкт-Петербурге увеличивается на четверть.

Во время праздников, как сообщили в Мариинской больнице, число вызовов врачей на дом возрастает примерно на четверть по сравнению с обычными днями. По словам Татьяны Шмидт, возглавляющей амбулаторно-консультативное отделение, чаще всего это связано с обострениями ранее выявленных заболеваний. Она подчеркнула, что рост нагрузки связан с шумом, стрессом и изобилием блюд на праздничных столах.

В такие дни специалисты советуют уделять особое внимание состоянию здоровья, особенно пожилых членов семьи. Татьяна Шмидт назвала тревожные признаки, при которых нужно срочно вызывать врача: резкие боли в области груди, головные боли, а также внезапная слабость. Она уточнила:

«Праздники — это период, когда не стоит игнорировать любые подозрительные изменения состояния, особенно связанные с сердцем и мозгом».

Медики напоминают, что промедление при появлении подобных симптомов может привести к тяжёлым последствиям, включая инсульт и инфаркт. При появлении подозрений необходимо незамедлительно обратиться за экстренной помощью.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью