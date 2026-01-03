Как часто петербуржцы зовут «скорую» на новогодних каникулах — цифры неожиданны

Во время праздников, как сообщили в Мариинской больнице, число вызовов врачей на дом возрастает примерно на четверть по сравнению с обычными днями. По словам Татьяны Шмидт, возглавляющей амбулаторно-консультативное отделение, чаще всего это связано с обострениями ранее выявленных заболеваний. Она подчеркнула, что рост нагрузки связан с шумом, стрессом и изобилием блюд на праздничных столах.
В такие дни специалисты советуют уделять особое внимание состоянию здоровья, особенно пожилых членов семьи. Татьяна Шмидт назвала тревожные признаки, при которых нужно срочно вызывать врача: резкие боли в области груди, головные боли, а также внезапная слабость. Она уточнила:
«Праздники — это период, когда не стоит игнорировать любые подозрительные изменения состояния, особенно связанные с сердцем и мозгом».
Медики напоминают, что промедление при появлении подобных симптомов может привести к тяжёлым последствиям, включая инсульт и инфаркт. При появлении подозрений необходимо незамедлительно обратиться за экстренной помощью.
