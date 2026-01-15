Петербургские ученые сотворили чудо: мгновенная оценка кровотока в мозге

В России представлен первый комплекс, способный в реальном времени оценивать, как мозг человека адаптируется к изменениям артериального давления. Над его созданием трудились специалисты из двух научных учреждений — Центра имени В.А. Алмазова и Политехнического университета Петра Великого в Санкт-Петербурге. По словам экспертов, такой механизм играет важную роль в защите головного мозга при резких скачках давления.
Ранее врачам приходилось использовать методы, требующие несколько часов на получение нужных данных. Современный аппаратно-программный комплекс даёт возможность врачам в отделениях реанимации и нейрохирургии получать информацию о кровоснабжении мозга пациента сразу же, во время лечения. Это позволяет своевременно корректировать медицинскую помощь людям с инсультом и другими тяжёлыми нарушениями.
В числе главных преимуществ инновационной системы — возможность отмечать изменения в показателях мозгового кровотока и проводить специальные тесты по состоянию здоровья пациента прямо во время мониторинга. Разработка не имеет прямых мировых аналогов и представляет собой технологию высокого уровня, созданную российскими учёными. Представители команды подчёркивают её уникальность для отечественной медицины.
