Петербургские ученые сотворили чудо: мгновенная оценка кровотока в мозге

Опубликовано: 15 января 2026 15:30
 Проверено редакцией
Российские учёные создали первую в стране систему для оперативной оценки церебральной ауторегуляции.

В России представлен первый комплекс, способный в реальном времени оценивать, как мозг человека адаптируется к изменениям артериального давления. Над его созданием трудились специалисты из двух научных учреждений — Центра имени В.А. Алмазова и Политехнического университета Петра Великого в Санкт-Петербурге. По словам экспертов, такой механизм играет важную роль в защите головного мозга при резких скачках давления.

Ранее врачам приходилось использовать методы, требующие несколько часов на получение нужных данных. Современный аппаратно-программный комплекс даёт возможность врачам в отделениях реанимации и нейрохирургии получать информацию о кровоснабжении мозга пациента сразу же, во время лечения. Это позволяет своевременно корректировать медицинскую помощь людям с инсультом и другими тяжёлыми нарушениями.

В числе главных преимуществ инновационной системы — возможность отмечать изменения в показателях мозгового кровотока и проводить специальные тесты по состоянию здоровья пациента прямо во время мониторинга. Разработка не имеет прямых мировых аналогов и представляет собой технологию высокого уровня, созданную российскими учёными. Представители команды подчёркивают её уникальность для отечественной медицины.

Автор:
Юлия Аликова
