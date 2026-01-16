Минздрав раскрыл простой способ спасти миллионы россиян от рака легкого

Профессор Петр Яблонский, возглавляющий Санкт-Петербургский институт фтизиопульмонологии и являющийся главным специалистом Минздрава России по торакальной хирургии, рассказал о возможностях низкодозного компьютерного томографического обследования для раннего определения рака легких. Он подчеркнул, что этот вид скрининга способен предотвратить десятки тысяч смертей среди граждан страны. Яблонский отметил, что проблема диагностики данного заболевания состоит в том, что ранние признаки практически отсутствуют из-за особенностей строения дыхательных путей.

Как пояснил Яблонский, нередко пациенты связывают появление кашля или постоянной усталости с банальной простудой или возрастными изменениями, что ведет к позднему обращению к врачу. По официальной статистике, 43% пациентов узнают о заболевании уже на четвертой стадии. "Без лечения медиана выживаемости у больных даже на первой стадии составляет всего около 16 месяцев", — сообщил эксперт.

В связи с этим врачебное сообщество настаивает на необходимости массового обследования населения с помощью низкодозной компьютерной томографии. Если болезнь выявляется на раннем этапе, выживаемость пациентов в течение следующих пяти лет достигает от 92% до 98%. Такой результат позволяет рассчитывать на значительное снижение смертности.

Яблонский напомнил, что первый положительный эффект от скрининговых программ был продемонстрирован ещё в 1990-е годы. Тогда исследование показало, что среди курящих, перешагнувших пятидесятилетний рубеж, досрочное выявление заболевания позволило уменьшить число летальных исходов на четверть. По оценке профессора, примерно 2,4 миллиона россиян сегодня находятся в зоне повышенного риска и особенно нуждаются в подобных профилактических мерах.

