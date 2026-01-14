Городовой / Город / Госдума дала зеленый свет: генетические тесты для родителей перед зачатием
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Воскресный маршрут горожанина: почему после церкви петербуржцы шли не в трактир, а в Эрмитаж или Публичную библиотеку Учеба
Образовательная революция на рубеже веков: как в Петербурге дети извозчиков и рабочих получили шанс стать инженерами Учеба
Pixar обзавидуется: петербургская студия создала шедевр, который не требует глянца — это честно и с душой Город
Первый биржевой крах в России: как кризис 1873 года обрушил «дутые» состояния и изменил психологию Петербурга Учеба
Бабушки смертельной хваткой вцепились в эту мазь, а ученые бьют в колокол: пользы - мизер, вреда - хоть отбавляй, а вонь - словами не передать Полезное
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

Госдума дала зеленый свет: генетические тесты для родителей перед зачатием

Опубликовано: 14 января 2026 00:00
 Проверено редакцией
Госдума дала зеленый свет: генетические тесты для родителей перед зачатием
Госдума дала зеленый свет: генетические тесты для родителей перед зачатием
Городовой ру

Депутат Госдумы Нина Останина заявила, что расходы на проведение генетических тестов должны брать на себя государственные структуры.

Идея о введении бесплатных генетических тестов для тех, кто только планирует стать родителями, была поддержана представителями Государственной Думы. Вопрос об оплате обследований обсуждался в парламентском комитете по вопросам семьи, который возглавляет Нина Останина.

Она высказалась о том, что государство должно взять на себя все расходы по данным анализам. По мнению Останиной, родители должны обладать возможностью заранее узнать о возможных наследственных рисках. Такая мера, считает чиновница, поможет уменьшить число случаев, связанных с серьёзными генетическими отклонениями у новорождённых.

В то же время, Останина подчеркнула, что никто не собирается делать тесты обязательными для всех. Она уточнила:

«Оно не должно носить обязательный характер».

Решение сдавать генетические анализы, по её словам, должно быть добровольным шагом для каждой семьи.

Если в ходе исследований будет выявлено, что у будущих родителей есть риск передачи серьёзных генетических проблем, государство предложит им программу экстракорпорального оплодотворения без взимания платы. По словам главы комитета, и эта процедура должна быть доступна за счёт федерального бюджета.

«В случае, если всё-таки генетическая экспертиза или тестирование определит, что есть какая-то поломка генетическая, то, конечно, родителям в будущем предлагается либо процедура ЭКО, и тоже за бюджетный счет», — пояснила Останина.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью