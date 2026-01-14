Госдума дала зеленый свет: генетические тесты для родителей перед зачатием

Идея о введении бесплатных генетических тестов для тех, кто только планирует стать родителями, была поддержана представителями Государственной Думы. Вопрос об оплате обследований обсуждался в парламентском комитете по вопросам семьи, который возглавляет Нина Останина.
Она высказалась о том, что государство должно взять на себя все расходы по данным анализам. По мнению Останиной, родители должны обладать возможностью заранее узнать о возможных наследственных рисках. Такая мера, считает чиновница, поможет уменьшить число случаев, связанных с серьёзными генетическими отклонениями у новорождённых.
В то же время, Останина подчеркнула, что никто не собирается делать тесты обязательными для всех. Она уточнила:
«Оно не должно носить обязательный характер».
Решение сдавать генетические анализы, по её словам, должно быть добровольным шагом для каждой семьи.
Если в ходе исследований будет выявлено, что у будущих родителей есть риск передачи серьёзных генетических проблем, государство предложит им программу экстракорпорального оплодотворения без взимания платы. По словам главы комитета, и эта процедура должна быть доступна за счёт федерального бюджета.
«В случае, если всё-таки генетическая экспертиза или тестирование определит, что есть какая-то поломка генетическая, то, конечно, родителям в будущем предлагается либо процедура ЭКО, и тоже за бюджетный счет», — пояснила Останина.
