Госномера авто теперь нужно оформлять по-новому: штраф для всех, у кого нет этого значка

В России начали действовать обновлённые правила для автомобильных регистрационных знаков. Теперь изображение российского триколора стало обязательным элементом новых госномеров.
Как напомнили эксперты портала Autonews, использование номерных знаков без флага после вступления новых требований в силу считается административным нарушением.
Ранее ГОСТ допускал выпуск табличек только с надписью RUS без триколора. Однако теперь такой вариант официально исключён.
Важно, что новые правила не имеют обратной силы. Автовладельцам, которые получили номера без флага до 1 января 2025 года, менять их не нужно. Пользоваться такими номерными знаками можно без ограничений.
А вот тем, кто получил номера уже после вступления нового ГОСТа в силу, придётся соблюдать обновлённые требования.
Если инспектор обнаружит номер без триколора, нарушение могут квалифицировать по части 1 статьи 12.2 КоАП РФ. В таком случае придётся оплатить штраф в размере 500 рублей.
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