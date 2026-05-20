Морковь прямее носа Буратино: три лайфхака – и корнеплоды будут идеально ровными

Морковь является популярной культурой среди садоводов. Ее ценят за благотворное влияние на пищеварение, сердечно-сосудистую систему и зрение.
Проблема искривления корнеплодов, с которой иногда сталкиваются дачники, может быть решена. Агроном Ксения Давыдова предложила три рекомендации по уходу за морковью, направленные на получение ровных и крупных плодов.
Не загущайте посадки
Одной из основных причин искривления моркови является чрезмерная густота посадок. В связи с этим нужно проводить своевременное и аккуратное прореживание грядок.
Тяжелый грунт
Другой причиной является несоответствующее состояние почвы. Для оптимального развития моркови необходим рыхлый, лёгкий грунт. Для улучшения структуры суглинистых и тяжёлых почв нужно обязательно вносить песок в процессе перекопки.
Важность полива
Также важно соблюдать режим полива. В периоды засухи необходимо тщательно контролировать влажность почвы и при необходимости применять мульчирование.
Кроме того, следует строго избегать удобрения моркови свежим навозом, поскольку это может негативно сказаться на форме корнеплода.
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