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Циклон «Бернадетт» на подходе: синоптики рассказали, что ждет Петербург 8 июля

Опубликовано: 8 июля 2026 07:01
 Проверено редакцией
Городовой ру
Циклон «Бернадетт» на подходе: синоптики рассказали, что ждет Петербург 8 июля
фото Городовой ру
Какие сюрпризы готовит природа

В среду, 8 июля 2026 года, погода в Санкт-Петербурге ожидается переменчивой: днём воздух прогреется до +19…+21 °C, но без зонта выходить не стоит — пройдут кратковременные дожди.

Ночью температура опустится до +12…+14 °C, при этом существенных осадков не прогнозируется. Ветер в течение суток сменит направление: если ночью он будет южным и юго-восточным (2–7 м/с), то днём перейдёт к восточному и северо-восточному (5–10 м/с).

Атмосферное давление останется стабильным. Неблагоприятных явлений не ожидается.

По словам главного синоптика Александра Колесова, дождливый период ещё не завершился: уже вечером к городу приблизится новый циклон «Бернадетт», который сформируется над южной Балтикой.

Поэтому синоптики советуют следить за обновлениями прогноза — это поможет точнее спланировать дела на вечер и выходные.

Ранее «Городовой» рассказывал, в Петербурге допускают появление круглосуточных групп в детсадах.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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