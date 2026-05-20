С пустыми руками точно не вернетесь: что привезти из Стамбула - не сувениры, а сокровища

Стамбул влюбляет в себя с первого взгляда, поэтому нет ничего удивительного, что отсюда хочется привезти как можно больше подарков и сувениров. На что стоит обратить внимание? Портал "Городовой" перечислил несколько сувениров, которые точно не оставят вас равнодушными.

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Стамбул славится не только богатой историей, но и своими сладостями. На рынке Гранд-базар можно приобрести пахлаву, рахат-лукум, пишмание и мабруме. Координаты Гранд-базара: 41.010680, 28.968496. Местные продавцы могут при необходимости красиво упаковать товар, если вы захотите подарить сладости.

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Кофе в Стамбуле пользуется высокой популярностью. Он имеет яркий аромат и вкус, а также привлекательную стоимость. Советуем вам посетить магазин Kurukahveci Mehmet Efendi, который является одним из старейших в городе. Координаты магазина: 41.016575, 28.970274.

Местная посуда имеет яркие узоры, которые наносятся вручную. Тарелки можно использовать не только для еды, но и в качестве украшения для дома. В Стамбуле стоит приобрести и стаканы, чашки, графины, блюда для подачи еды. Советуем посетить торговые ряды, которые находятся вокруг Галатской башни. Координаты Галатской башни: 41.025591, 28.974198.

"Сувенирные лавки с котами можно увидеть буквально на каждом шагу. Привезти домой можно и открытки, и посуду, и одежду с пушистыми символами города. Из особенно забавного и полезного — подушки-антистресс с напечатанными котами. Выглядят эти игрушки максимально реалистично", - сообщает портал "Тонкости туризма".

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В Стамбуле активно выращивают лаванду, поэтому здесь можно купить аромасаше из настоящих веточек и цветков растения. Самую дешевую лаванду получится встретить на пешеходной улице Истикляль. Координаты: 41.034173, 28.978986.

"Когда я бываю в Стамбуле, то всегда привожу оттуда сладости и кофе. Попробуйте делать себе крепкий напиток, после чего есть его вприкуску с рахат-лукумом. Получается очень вкусно. Именно так в сериале "Великолепный век" Хюррем пила ароматный напиток", - сообщила Полина Аксенова.