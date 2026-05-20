2 ветки в кипяток – и в пульверизатор: галловая тля скукожится как изюм – натуральное средство даст фору химии

Галловая тля является большой угрозой для урожая смородины. Индикаторами её присутствия могут служить красные вздутия или деформация листьев. Нужно незамедлительно удалять и утилизировать поражённые листья, поскольку тля способствует распространению вирусных и грибковых заболеваний.
Чистотел против тли
Для борьбы с галловой тлёй можно применять настой чистотела, считает агроном Ксения Давыдова. Для его приготовления необходимо залейте две измельчённые ветви чистотела кипятком и настаивайте в течение двух суток. Полученный процеженный настой используйте для опрыскивания поражённых листьев смородины.
Этот метод способствует уничтожению вредителей. Важно отметить, что часто причиной появления тли является активность муравьёв, борьба с которыми также необходима.
Использование биопрепаратов
Биологические препараты демонстрируют эффективность в борьбе с тлёй, хотя их действие может быть не мгновенным. Некоторые из них разрешены к применению даже в периоды цветения и плодоношения. В случае выпадения осадков обработку следует повторить, так как препарат может быть смыт водой.
Применение химических инсектицидов, как правило, осуществляется в весенний или осенний периоды, когда кустарники находятся вне фазы цветения и плодоношения.
Ранее мы рассказали, чем подкормить смородину в конце весны.