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2 ветки в кипяток – и в пульверизатор: галловая тля скукожится как изюм – натуральное средство даст фору химии

Опубликовано: 20 мая 2026 19:36
 Проверено редакцией
2 ветки в кипяток – и в пульверизатор: галловая тля скукожится как изюм – натуральное средство даст фору химии
2 ветки в кипяток – и в пульверизатор: галловая тля скукожится как изюм – натуральное средство даст фору химии
Городовой ру
Как избавиться от галловой тли на смородине

Галловая тля является большой угрозой для урожая смородины. Индикаторами её присутствия могут служить красные вздутия или деформация листьев. Нужно незамедлительно удалять и утилизировать поражённые листья, поскольку тля способствует распространению вирусных и грибковых заболеваний.

Чистотел против тли

Для борьбы с галловой тлёй можно применять настой чистотела, считает агроном Ксения Давыдова. Для его приготовления необходимо залейте две измельчённые ветви чистотела кипятком и настаивайте в течение двух суток. Полученный процеженный настой используйте для опрыскивания поражённых листьев смородины.

Этот метод способствует уничтожению вредителей. Важно отметить, что часто причиной появления тли является активность муравьёв, борьба с которыми также необходима.

Использование биопрепаратов

Биологические препараты демонстрируют эффективность в борьбе с тлёй, хотя их действие может быть не мгновенным. Некоторые из них разрешены к применению даже в периоды цветения и плодоношения. В случае выпадения осадков обработку следует повторить, так как препарат может быть смыт водой.

Применение химических инсектицидов, как правило, осуществляется в весенний или осенний периоды, когда кустарники находятся вне фазы цветения и плодоношения.

Ранее мы рассказали, чем подкормить смородину в конце весны.

Автор:
Ксения Давыдова
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