Вкуснее хачапури и проще вареников: всего за 10 минут получаю гору мягких лепёшек с тягучей начинкой
Если хочется чего-то домашнего и вкусного к чаю, но совсем нет желания долго возиться с тестом, эти лепёшки станут настоящим спасением. Рецепт вычитал на Popcornnews.ru.
Ингредиенты:
- кефир — 250 мл,
- яйца — 3 шт.,
- мука — 400 г,
- сода — 1 ч. л.,
- соль — по вкусу,
- твёрдый сыр — 150 г,
- укроп — 1 пучок,
- зелёный лук — 1 пучок.
Приготовление
В глубокую миску вливаю кефир, добавляю одно яйцо, соль и соду. Всё хорошо перемешиваю. Постепенно всыпаю муку и замешиваю мягкое тесто. Оно должно получиться нежным, податливым и не липнуть к рукам.
Для начинки натираю сыр на тёрке, варёные яйца нарезаю небольшими кубиками, укроп и зелёный лук мелко рублю. Все ингредиенты соединяю и тщательно перемешиваю.
Готовое тесто делю на 8-10 частей и раскатываю в тонкую лепёшку.
На одну половину выкладываю начинку, накрываю второй половиной теста и хорошо защипываю края, чтобы сыр не вытекал во время жарки.
Обжариваю лепёшки на сухой сковороде на среднем огне по несколько минут с каждой стороны до аппетитной золотистой корочки.
Примерное время приготовления: 20 минут
Личный опыт
Иногда я добавляю в начинку немного чеснока или ветчины — получается ещё сытнее и вкуснее. А если смазать горячие лепёшки сливочным маслом, аромат будет стоять на всю кухню.
