Вкуснее хачапури и проще вареников: всего за 10 минут получаю гору мягких лепёшек с тягучей начинкой
Вкуснее хачапури и проще вареников: всего за 10 минут получаю гору мягких лепёшек с тягучей начинкой

Опубликовано: 22 мая 2026 12:31
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Простые домашние лепёшки, которые стоит попробовать.

Если хочется чего-то домашнего и вкусного к чаю, но совсем нет желания долго возиться с тестом, эти лепёшки станут настоящим спасением. Рецепт вычитал на Popcornnews.ru.

Ингредиенты:

  • кефир — 250 мл,
  • яйца — 3 шт.,
  • мука — 400 г,
  • сода — 1 ч. л.,
  • соль — по вкусу,
  • твёрдый сыр — 150 г,
  • укроп — 1 пучок,
  • зелёный лук — 1 пучок.

Приготовление

В глубокую миску вливаю кефир, добавляю одно яйцо, соль и соду. Всё хорошо перемешиваю. Постепенно всыпаю муку и замешиваю мягкое тесто. Оно должно получиться нежным, податливым и не липнуть к рукам.

Для начинки натираю сыр на тёрке, варёные яйца нарезаю небольшими кубиками, укроп и зелёный лук мелко рублю. Все ингредиенты соединяю и тщательно перемешиваю.

Готовое тесто делю на 8-10 частей и раскатываю в тонкую лепёшку.

На одну половину выкладываю начинку, накрываю второй половиной теста и хорошо защипываю края, чтобы сыр не вытекал во время жарки.

Обжариваю лепёшки на сухой сковороде на среднем огне по несколько минут с каждой стороны до аппетитной золотистой корочки.

Примерное время приготовления: 20 минут

Личный опыт

Иногда я добавляю в начинку немного чеснока или ветчины — получается ещё сытнее и вкуснее. А если смазать горячие лепёшки сливочным маслом, аромат будет стоять на всю кухню.

Ранее мы писали о том, как приготовить быстрый салат "пятиминутку" без жарки и варки.

