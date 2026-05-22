Не изуродовали, а спасли от жары: почему Гренка и Сушка из Лензо остались без своих знаменитых шуб

Животных подстригли из соображений безопасности.

Посетители Ленинградского зоопарка не на шутку встревожились. Главные любимцы публики — альпака Гренка и Сушка — внезапно сменили имидж.

Вместо привычных пушистых облачков в вольере теперь разгуливают стройные, гладко стриженные звери. Кто-то даже решил, что животные приболели.

Но сотрудники зоопарка поспешили успокоить: всё в порядке. Это не болезнь и не прихоть парикмахера, а жизненная необходимость.

Зачем альпака стрижка «под ноль»?

Представьте, что в +30°C на вас надели тяжелую шубу. Примерно так чувствуют себя альпака летом. Их шерсть очень густая и теплая, она совершенно не продувается.

Без стрижки животные могут просто получить тепловой удар и погибнуть.

Зоологи стригут их раз в два года в середине весны. К лету кожа привыкает к солнцу, а к зимним холодам альпака успевают снова обрасти густой «шубой».

Так что нынешний «голый» вид — это залог их здоровья и комфорта.

Куда уходит шерсть?

Кстати, ценный мех Гренки и Сушки не выбрасывают. В зоопарке работает безотходное производство. Шерсть отдают в другие отделы для «обогащения среды».

Что это значит? Другим зверям (например, хищникам или птицам) подкладывают пучки этой шерсти в вольеры. Для них это новые запахи и материалы.

Птицы часто используют мех альпака для утепления своих гнезд, а кошачьи — просто с удовольствием его изучают.

Загадка: кто этот «заяц-олень»?

Пока все обсуждали прически альпака, сотрудники зоопарка подкинули еще одну тему для разговоров. Они предложили угадать по фотографии лап необычного жильца.

Вот главные приметы этого таинственного гостя:

Приехал к нам из Аргентины.

Весит прилично — до 16 килограммов.

Длина тела — почти метр (75 см).

Ест только вегетарианскую еду: траву и кору.

Из-за странной внешности его постоянно путают то с длинноухим оленем, то с гигантским зайцем.

Знакомьтесь: Патагонская мара

Если вы еще не догадались, речь идет о патагонской маре. Это удивительный грызун, четвертый по величине в мире (после капибары, бобра и дикобраза).

Интересный факт, который не все знают: мары — одни из самых верных животных. Они выбирают себе пару один раз и на всю жизнь.

Несмотря на свой «заячий» вид, мары очень сильные и могут прыгать на два метра в высоту, если их напугать.

Так что, гуляя по зоопарку, не пугайтесь стриженых альпака и обязательно загляните к марам — эти аргентинские «зайцы» точно поднимут вам настроение.

