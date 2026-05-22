Не изуродовали, а спасли от жары: почему Гренка и Сушка из Лензо остались без своих знаменитых шуб
Посетители Ленинградского зоопарка не на шутку встревожились. Главные любимцы публики — альпака Гренка и Сушка — внезапно сменили имидж.
Вместо привычных пушистых облачков в вольере теперь разгуливают стройные, гладко стриженные звери. Кто-то даже решил, что животные приболели.
Но сотрудники зоопарка поспешили успокоить: всё в порядке. Это не болезнь и не прихоть парикмахера, а жизненная необходимость.
Зачем альпака стрижка «под ноль»?
Представьте, что в +30°C на вас надели тяжелую шубу. Примерно так чувствуют себя альпака летом. Их шерсть очень густая и теплая, она совершенно не продувается.
Без стрижки животные могут просто получить тепловой удар и погибнуть.
Зоологи стригут их раз в два года в середине весны. К лету кожа привыкает к солнцу, а к зимним холодам альпака успевают снова обрасти густой «шубой».
Так что нынешний «голый» вид — это залог их здоровья и комфорта.
Куда уходит шерсть?
Кстати, ценный мех Гренки и Сушки не выбрасывают. В зоопарке работает безотходное производство. Шерсть отдают в другие отделы для «обогащения среды».
Что это значит? Другим зверям (например, хищникам или птицам) подкладывают пучки этой шерсти в вольеры. Для них это новые запахи и материалы.
Птицы часто используют мех альпака для утепления своих гнезд, а кошачьи — просто с удовольствием его изучают.
Загадка: кто этот «заяц-олень»?
Пока все обсуждали прически альпака, сотрудники зоопарка подкинули еще одну тему для разговоров. Они предложили угадать по фотографии лап необычного жильца.
Вот главные приметы этого таинственного гостя:
- Приехал к нам из Аргентины.
- Весит прилично — до 16 килограммов.
- Длина тела — почти метр (75 см).
- Ест только вегетарианскую еду: траву и кору.
Из-за странной внешности его постоянно путают то с длинноухим оленем, то с гигантским зайцем.
Знакомьтесь: Патагонская мара
Если вы еще не догадались, речь идет о патагонской маре. Это удивительный грызун, четвертый по величине в мире (после капибары, бобра и дикобраза).
Интересный факт, который не все знают: мары — одни из самых верных животных. Они выбирают себе пару один раз и на всю жизнь.
Несмотря на свой «заячий» вид, мары очень сильные и могут прыгать на два метра в высоту, если их напугать.
Так что, гуляя по зоопарку, не пугайтесь стриженых альпака и обязательно загляните к марам — эти аргентинские «зайцы» точно поднимут вам настроение.
Ранее «Городовой» рассказывал про "Красавицу" из Лензо.