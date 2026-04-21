40 килограммов в день и каша из опилок: Ленинградский зоопарк покажет маленькие детали большой истории

Сотрудники зоопарка расскажут, как выживал зоосад в годы блокады.

История Ленинградского зоопарка в годы блокады — это рассказ не только о животных, но и о людях, которые не ушли, даже когда вокруг был голод, холод и постоянные обстрелы.

Сотрудники продолжали приходить на работу и спасать тех, кто без них бы не выжил.

Часть животных вместе с работниками эвакуировали в Казань. Но многих всё же пришлось оставить в Ленинграде. И тогда звери учились выживать буквально на пределе.

Кто страдал сильнее всего

Тяжелее всего, по воспоминаниям работников зоосада, переносили блокаду приматы. Сирены, взрывы и артобстрелы очень сильно били по ним психологически.

Директор зоосада Николай Соколов писал, что особенно тяжёлой для обезьян стала бомбёжка в ночь с 9 на 10 сентября 1941 года.

Тогда неподалёку от обезьянника упала 200-килограммовая бомба. Часть помещения разрушилась, несколько обезьян погибли или были ранены. А те, кто выжил, потом несколько дней сидели молча и почти не реагировали на стрельбу вокруг.

Это очень точно показывает, насколько страшной была обстановка даже для животных.

Как спасали Красавицу

Отдельная история связана с бегемотихой Красавицей. За ней ухаживала Евдокия Дашина. Кормить такого крупного зверя в блокадном городе было почти невозможной задачей, но работники справлялись.

Для Красавицы готовили особую «кашу» из опилок. Их распаривали в воде, добавляли жмых, отруби, овощи и немного хлеба.

В день она получала около 40 килограммов корма и, по воспоминаниям очевидцев, не капризничала. Это была настоящая забота, доведённая до самоотверженности.

Чем ещё жили сотрудники

С едой для остальных животных тоже было туго. Но работники зоопарка старались найти хоть что-то съедобное и полезное. В ход шли остатки продуктов, овощи и разные заменители привычного корма.

Люди чистили клетки, носили воду, следили за больными животными и буквально вытаскивали зоопарк из разрухи. В годы блокады это был не просто уход за зверями, а ежедневная борьба за жизнь, пишут "Известия".

После войны зоопарк восстановили. Но память о тех событиях осталась навсегда. И сегодня эта история напоминает, что даже в самых страшных условиях люди способны не только бороться за себя, но и заботиться о тех, кто полностью зависит от них.

Зоопарк вспомнит блокаду

Ленинградский зоопарк зовёт на интерактивную программу «Военный альбом» в майские праздники — об этом сообщили в пресс-службе.

Сотрудники расскажут о выживании зоопарка в блокадные годы: кто из животных остался в городе и как их спасали люди. Это не просто лекция, а настоящее погружение в историю.

Посетители узнают о бегемотихе Красавице, рассчитают её рацион из продуктов-заменителей того времени, изучат брошюры 40-х, соберут коллекцию съедобных дикорастущих растений.

Занятия: 9, 10 и 11 мая, начало в 13:00. Для детей от 8 лет и взрослых. Стоимость: 300 рублей + входной билет в зоопарк.