В апреле вишне – обязательно: 2 стакана под каждый куст – и летом ягод нарастет тьма, будут крупнее сливы и слаще сахара

Урожай придется собирать мешками

Каждый дачник стремится получить богатый урожай сладкой и крупной вишни. Но для этого ее важно подкормить, особенно весной. Чем именно, рассказала садовод с 20-летним стажем, автор Дзен-канала "Сад-огород Life" (18+).

По словам эксперта, улучшить плодоношение косточковых, включая вишню, способна доломитовая мука. Она не только обеспечит садовую культуру кальцием и манием, но и раскислит грунт.

Как применять

Если снег растаял недавно и почва еще влажная, то можно внести "доломитку" прямо в приствольный круг из расчета 2 стакана под каждое деревце.

Если же снег уже полностью сошел и грунт успел подсохнуть, то можно развести 300 граммов доломитовой муки в 10 литрах воды и полить вишню под корень.

Для молодых вишен дозировку удобрения следует сократить в два раза, чтобы не обжечь корешки.

"Как садовод с большим опытом заявляю, что кальций и раскисление почвы, которые обеспечивает "доломитка", – это 2 столпа, на которых держится шикарный урожай косточковых, особенно сливы и вишни. Можете мне поверить на слово: с помощью доломитовой муки можно добиться наилучших результатов в плодоношении, чем на навозе", – отметила эксперт.

Как защитить вишню от вредителей

Не менее насущным вопросом весной является защита вишни от тли, долгоносика и вишневой мухи. Для этого можно смешать:

луковую шелуху – 1/3 ведра;

воду – 10 литров.

Настоять 2 дня, процедить и добавить 3 столовые ложки жидкого мыла. Все размешать и полученным раствором опрыскать вишню, особенно во время цветения. Вредителей как ветром сдует.

