Где учился хоккеист Владислав Третьяк?
Где учился хоккеист Владислав Третьяк?

Опубликовано: 21 апреля 2026 13:25
 Проверено редакцией
третьяк, хоккеист
Global Look Press/ Roman Naumov
Хоккеист Владислав Третьяк закончил Московский государственный педагогический институт.

Знаменитый советский и российский хоккеист Владислав Третьяк учился в Московском государственном педагогическом институте (МГПУ). Несмотря на то, что его спортивная карьера была на пике, он выбрал путь образования и получил педагогическое образование.

Путь к успеху

После завершения спортивной карьеры Третьяк решил передать свой опыт молодому поколению. Его выбор учебного заведения не был случайным: МГПУ предлагал программу, которая позволяла совмещать учёбу с тренерской деятельностью.

Интересные факты

Спортивная карьера. Владислав Третьяк — легенда мирового хоккея, трёхкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли. Его достижения в спорте сделали его одним из самых титулованных хоккеистов в истории.

Педагогическая деятельность. После завершения карьеры Третьяк активно занимался тренерской работой. Он тренировал молодёжные команды и сборную России, передавая свой опыт и знания новому поколению хоккеистов.

Общественная работа. Помимо тренерской деятельности, Третьяк активно участвует в общественной жизни. Он является президентом Федерации хоккея России и членом Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта.

Наследие. В честь Владислава Третьяка назван Кубок Гагарина — главный трофей Континентальной хоккейной лиги. Также его имя носит детско-юношеская спортивная школа в Москве.

Сегодня Владислав Третьяк продолжает свою деятельность в хоккее, совмещая её с работой в государственных и общественных организациях, вдохновляя молодых спортсменов своими достижениями и опытом.

Автор:
Пономарева Дарина
Учеба
