Пять процентов цветков и десятки людей: как в Петербурге встречают цветение сакуры
Ветер против Пулково: аэропорт справляется с непогодой 23 апреля - подробности работы в экстремальных условиях Город
0:0, но с драмой: как «Зенит» пережил пенальти и горячую концовку в игре с «Локомотивом» Город
23 апреля в Петербурге солнечно, но не спешите радоваться: учитываем холод и ветер. Как одеться? Город
Какие районы Санкт-Петербурга считаются лучшими для проживания - составлен топ: информация для туристов и местных жителей Вопросы о Петербурге
Температурные качели и «черемуховые» холода: прогноз погоды на май 2026 в регионах России Полезное
Пять процентов цветков и десятки людей: как в Петербурге встречают цветение сакуры

Опубликовано: 21 апреля 2026 14:40
 Проверено редакцией
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda
Дерево обычно цветет 2-3 недели.

В Петербурге начался один из самых красивых весенних периодов — цветение сакуры. В Ботаническом саду Петра Великого уже распустилась Вишня Саржента, и это значит, что пик красоты совсем близко.

По данным сада, на одном из первых деревьев уже открылось около 5% цветков, а значит, дальше цветение пойдет быстрее.

Где искать сакуру

Полюбоваться сакурой в Петербурге можно не только в Ботаническом саду. Ее также ищут в Саду Дружбы на Литейном проспекте, в парке Лесотехнической академии и другие места в городе.

В Петербургском саду Дружбы уже собрались десятки жителей города. Люди стоят вокруг дерева, делают фотографии и просто радуются приближению весны.

Почему сейчас важно не опоздать

Сакура цветет недолго. Обычно у нее есть всего несколько недель. Каждую весну сакура собирает вокруг себя сотни людей.

Автор:
Юлия Аликова
