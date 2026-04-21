Пять процентов цветков и десятки людей: как в Петербурге встречают цветение сакуры

В Петербурге начался один из самых красивых весенних периодов — цветение сакуры. В Ботаническом саду Петра Великого уже распустилась Вишня Саржента, и это значит, что пик красоты совсем близко.
По данным сада, на одном из первых деревьев уже открылось около 5% цветков, а значит, дальше цветение пойдет быстрее.
Где искать сакуру
Полюбоваться сакурой в Петербурге можно не только в Ботаническом саду. Ее также ищут в Саду Дружбы на Литейном проспекте, в парке Лесотехнической академии и другие места в городе.
В Петербургском саду Дружбы уже собрались десятки жителей города. Люди стоят вокруг дерева, делают фотографии и просто радуются приближению весны.
Почему сейчас важно не опоздать
Сакура цветет недолго. Обычно у нее есть всего несколько недель. Каждую весну сакура собирает вокруг себя сотни людей.