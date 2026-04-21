Какой телефонный код города Санкт-Петербурга?

Телефонный код Санкт-Петербурга — 812. Этот трёхзначный код используется для звонков как внутри России, так и из-за рубежа.
Как набирать номер
Из России (со стационарного или мобильного телефона):
наберите «8» (код выхода на междугородную связь);
дождитесь гудка (на современных цифровых АТС можно не ждать);
наберите «812» (код города);
введите семизначный номер абонента.
Пример: 8 812 123-45-67.
Из-за рубежа:
наберите международный код России — +7;
добавьте код города — 812;
введите семизначный номер абонента.
Пример: +7 812 123-45-67.
Интересные факты
Исторический контекст. Код 812 был присвоен Санкт-Петербургу в рамках реформы телефонной нумерации. До 2005 года междугородные коды, начинавшиеся с «0», были изменены: первая цифра «0» заменилась на «4». Так, код Москвы изменился с 095 на 495, а код Санкт-Петербурга — с 081 на 812.
География применения. Код 812 используется не только в самом Санкт-Петербурге, но и в некоторых городах Ленинградской области.
Операторы связи. В Санкт-Петербурге код 812 используют такие операторы, как «Мегафон», «Билайн», «Ростелеком», «ПетерСтар» и Fixed St Petersburg.
Особенности нумерации. Номера абонентов в Санкт-Петербурге состоят из семи цифр. Например, 123-45-67.
Предупреждение о мошенничестве. Номера, начинающиеся на +7 812, иногда используют мошенники. Они могут сообщать о несуществующей задолженности, предлагать «холодные» продажи или просто молчать в трубку. Чтобы избежать проблем, рекомендуется проверять неизвестные номера через интернет или использовать приложения-определители.