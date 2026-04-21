Не только первое место в РПЛ: «Зенит» показал прибыль, которой не было с 2016 года

Петербургский клуб не только отметился в отчетности, но и вернулся на первое место в РПЛ. После победы над махачкалинским «Динамо» и осечки «Краснодара» «Зенит» опередил конкурента на одно очко.
Финансы идут в плюс
В 2025 году «Зенит» закончил сезон с чистой прибылью 1,22 млрд рублей. Для клуба это лучший результат за девять лет. Еще год назад у команды был убыток, а теперь она снова в плюсе, пишет РБК.
На чем клуб сэкономил
Выручка почти не изменилась и составила 22,07 млрд рублей. Зато расходы заметно поджали, особенно по линии зарплат. Фонд оплаты труда снизился до 10,03 млрд рублей. Именно это помогло выйти в плюс.
Что происходит на поле
Финансовый успех совпал со спортивным. «Зенит» вернулся на первое место в таблице РПЛ и обошел «Краснодар» на одно очко. В 25-м туре петербуржцы выиграли, а краснодарцы потеряли лидерство после ничьей с «Балтикой».