Ветер против Пулково: аэропорт справляется с непогодой 23 апреля - подробности работы в экстремальных условиях Город
0:0, но с драмой: как «Зенит» пережил пенальти и горячую концовку в игре с «Локомотивом» Город
23 апреля в Петербурге солнечно, но не спешите радоваться: учитываем холод и ветер. Как одеться? Город
Какие районы Санкт-Петербурга считаются лучшими для проживания - составлен топ: информация для туристов и местных жителей Вопросы о Петербурге
Температурные качели и «черемуховые» холода: прогноз погоды на май 2026 в регионах России Полезное
Не только первое место в РПЛ: «Зенит» показал прибыль, которой не было с 2016 года

Опубликовано: 21 апреля 2026 15:33
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Чистая прибыль клуба составила 1,23 миллиарда рублей.

Петербургский клуб не только отметился в отчетности, но и вернулся на первое место в РПЛ. После победы над махачкалинским «Динамо» и осечки «Краснодара» «Зенит» опередил конкурента на одно очко.

Финансы идут в плюс

В 2025 году «Зенит» закончил сезон с чистой прибылью 1,22 млрд рублей. Для клуба это лучший результат за девять лет. Еще год назад у команды был убыток, а теперь она снова в плюсе, пишет РБК.

На чем клуб сэкономил

Выручка почти не изменилась и составила 22,07 млрд рублей. Зато расходы заметно поджали, особенно по линии зарплат. Фонд оплаты труда снизился до 10,03 млрд рублей. Именно это помогло выйти в плюс.

Что происходит на поле

Финансовый успех совпал со спортивным. «Зенит» вернулся на первое место в таблице РПЛ и обошел «Краснодар» на одно очко. В 25-м туре петербуржцы выиграли, а краснодарцы потеряли лидерство после ничьей с «Балтикой».

Автор:
Юлия Аликова
