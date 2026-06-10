Синоптики дали прогноз на день России: одни регионы будут загорать, другие — спасаться от непогоды

Россия готовится к погодным контрастам.

Погода в ближайшие дни вновь разделит страну на несколько климатических зон. Пока одни регионы будут наслаждаться настоящим летним теплом, другим придётся столкнуться с дождями, грозами и даже градом.

Урал оказался во власти нового циклона

На Урал пришёл очередной циклон с территории Казахстана. В ближайшие несколько дней регион ожидает неустойчивая погода с кратковременными дождями, местами сильными ливнями.

Синоптики ИА "Метеоновости" предупреждают о возможных грозах, граде и шквалистом ветре. Ночью температура будет держаться в пределах +9…+14 градусов, а днём воздух прогреется до +17…+22.

Башкирию ждут тёплые, но дождливые выходные

Жителям Башкирии на День России обещают вполне комфортную летнюю погоду. С 12 по 14 июня воздух будет прогреваться до +25…+28 градусов.

При этом полностью сухими праздничные дни не окажутся. Практически ежедневно возможны кратковременные дожди, хотя серьёзного похолодания синоптики не прогнозируют.

Кубань продолжает бороться со стихией

Самая напряжённая погодная ситуация складывается в Краснодарском крае. Штормовое предупреждение здесь продлили сразу до 12 июня.

Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни, грозы, град и усиление ветра до 20 метров в секунду. Неблагоприятные погодные явления могут наблюдаться сразу несколько дней подряд.

Москва и Санкт-Петербург

Столица готовится к настоящему летнему сценарию. Уже с 10 июня в Москве установится солнечная погода без существенных осадков.

Температура днём поднимется до +29 градусов, а ясное небо сохранится вплоть до конца праздничной недели.

В Северной столице ситуация будет менее комфортной. С 10 по 12 июня синоптики прогнозируют пасмурную погоду и периодические дожди.

Температура воздуха останется умеренной — около +20…+22 градусов. Несмотря на осадки, серьёзного похолодания не ожидается.

Ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о погодном хаосе в России.