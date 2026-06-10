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«Будем разбираться адресно»: Дрозденко ответил владельцам АЗС, которые решили «закрыться и переждать»

Опубликовано: 10 июня 2026 09:57
 Проверено редакцией
«Будем разбираться адресно»: Дрозденко ответил владельцам АЗС, которые решили «закрыться и переждать»
«Будем разбираться адресно»: Дрозденко ответил владельцам АЗС, которые решили «закрыться и переждать»
Global Look Press / Oksana Korol / Business Online
Александр Дрозденко прокомментировал сообщения о перебоях с топливом.

В последние дни жители Ленобласти начали жаловаться на пустые табло на заправках и ограничения по продаже бензина. В соцсетях пошли слухи о масштабном дефиците.

Губернатор Александр Дрозденко собрал совещание и объяснил: глобального кризиса нет, но есть «точечные сложности».

Почему закрываются частные заправки?

Почти 90% рынка области держат крупные сетевые компании. У них бензин есть, и транспорт работает по расписанию. Проблемы возникли в основном у «частников».

Причина проста: цены на бирже резко подскочили. Мелким АЗС стало невыгодно покупать дорогое топливо и продавать его по обычным ценам. Чтобы не работать в убыток, многие решили просто закрыться и переждать бурю.

Лимиты: 20 литров в одни руки

В Петербурге и области на некоторых станциях ввели ограничения. Где-то заливают не больше 20–50 литров. Владельцы АЗС честно говорят: поставки из Центральной России и Беларуси стали идти дольше.

Поезда задерживаются, а логистика «хромает».

Ситуацию подогревают и сами владельцы больших автопарков. Опасаясь худшего, они начали закупать топливо впрок огромными объемами. Это создает лишнюю нагрузку на заправки и те самые очереди.

Дрозденко просит не паниковать и не забивать баки «на всякий случай». Это искусственный ажиотаж.

Где проблем больше всего?

Труднее всего сейчас в районах, где много грузовиков и строек. Это Кингисеппский район и Усть-Луга. Там спрос на дизель и бензин огромный, поэтому любые задержки в поставках сразу бросаются в глаза.

Что дальше?

Власти Ленобласти перешли на ручное управление:

  1. Еженедельные проверки. Комитет по экономике будет следить за ценами и наличием бензина каждую неделю.
  2. Адресные разборки. Если частная АЗС закрылась без веской причины, к владельцу придут с вопросами.
  3. Контроль транспорта. Социально важные перевозки и автобусы остаются в приоритете.

"Если частные владельцы АЗС решат временно приостанавливать обслуживание потребителя — будем разбираться адресно.

Комитету по экономике совместно с компаниями-операторами — еженедельный мониторинг и анализ. Ситуация на контроле", - отметил губернатор.

Итог: Бензин в области есть. Если ваша привычная маленькая заправка закрыта — проедьте до крупной сетевой АЗС, там топливо должно быть в наличии. Ситуация неприятная, но временная.

Ранее «Городовой» рассказывал, поможет ли Петербургу статус лидера заправиться без очередей.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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