Петербург на первом месте, а Москва наступает на пятки: итоги летнего туристического рейтинга

Этим летом большинство туристов выбирают три направления: Санкт-Петербург, Москву и Адлер. Северная столица по-прежнему на первом месте — его выбрал почти каждый шестой путешественник.
Москва идет следом, буквально «наступая на пятки». Замыкает тройку солнечный Адлер, сообщает RT со ссылкой на OneTwoTrip.
Спрос меняется: Москва в плюсе, Петербург — нет
Интересно, что популярность этих городов меняется. Интерес к Москве вырос на 15%. А вот Петербург и Адлер, наоборот, теряют туристов: спрос на них упал на 13% и 20% соответственно.
Главный «прорыв» года — Нижний Новгород. Туда хочет поехать на 23% больше людей, чем прошлым летом. Город сильно преобразился и стал отличным вариантом для поездки на выходные.
Квартиры вместо пафосных отелей
Классические гостиницы понемногу уступают место апартаментам и гостевым домам. Сейчас это самый популярный выбор (34% всех броней). Почему так?
- Это чаще всего дешевле.
- В апартаментах есть кухня, что удобно для семей.
- Отели 4* и 3* все еще популярны, но на них приходится меньше трети заказов на каждый сегмент.
Цены кусаются: сколько стоит ночь?
Отдых в России сейчас — удовольствие не из дешевых. Самое дорогое жилье в Санкт-Петербурге и Казани: в среднем за ночь придется отдать 11,3–11,7 тысяч рублей.
В Москве и Адлере цены чуть гуманнее — около 9,2–9,4 тысяч рублей за сутки. Если планируете поездку в Калининград, закладывайте в бюджет примерно 10,3 тысячи рублей за ночь в отеле.
Ранее «Городовой» рассказывал, где погулять в Петербурге в период белых ночей.