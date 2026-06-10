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Петербург на первом месте, а Москва наступает на пятки: итоги летнего туристического рейтинга

Опубликовано: 10 июня 2026 10:49
 Проверено редакцией
Петербург на первом месте, а Москва наступает на пятки: итоги летнего туристического рейтинга
Петербург на первом месте, а Москва наступает на пятки: итоги летнего туристического рейтинга
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Адлер замыкает тройку лидеров.

Этим летом большинство туристов выбирают три направления: Санкт-Петербург, Москву и Адлер. Северная столица по-прежнему на первом месте — его выбрал почти каждый шестой путешественник.

Москва идет следом, буквально «наступая на пятки». Замыкает тройку солнечный Адлер, сообщает RT со ссылкой на OneTwoTrip.

Спрос меняется: Москва в плюсе, Петербург — нет

Интересно, что популярность этих городов меняется. Интерес к Москве вырос на 15%. А вот Петербург и Адлер, наоборот, теряют туристов: спрос на них упал на 13% и 20% соответственно.

Главный «прорыв» года — Нижний Новгород. Туда хочет поехать на 23% больше людей, чем прошлым летом. Город сильно преобразился и стал отличным вариантом для поездки на выходные.

Квартиры вместо пафосных отелей

Классические гостиницы понемногу уступают место апартаментам и гостевым домам. Сейчас это самый популярный выбор (34% всех броней). Почему так?

  1. Это чаще всего дешевле.
  2. В апартаментах есть кухня, что удобно для семей.
  3. Отели 4* и 3* все еще популярны, но на них приходится меньше трети заказов на каждый сегмент.

Цены кусаются: сколько стоит ночь?

Отдых в России сейчас — удовольствие не из дешевых. Самое дорогое жилье в Санкт-Петербурге и Казани: в среднем за ночь придется отдать 11,3–11,7 тысяч рублей.

В Москве и Адлере цены чуть гуманнее — около 9,2–9,4 тысяч рублей за сутки. Если планируете поездку в Калининград, закладывайте в бюджет примерно 10,3 тысячи рублей за ночь в отеле.

Ранее «Городовой» рассказывал, где погулять в Петербурге в период белых ночей.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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