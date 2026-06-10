Водителей ждёт новый обязательный экзамен: без этого навыка за руль не пустят

В России обсуждают возможность введения нового экзамена для получения водительских прав, сообщает ТАСС.
Без первой помощи экзамен могут не засчитать
Согласно инициативе, выпускникам автошкол придётся не только знать правила дорожного движения, но и подтверждать умение оказывать первую помощь людям, пострадавшим в авариях.
Такая проверка может стать обязательной частью экзамена после завершения обучения.
Экзамены хотят взять под полный контроль
Ещё одна мера касается прозрачности процедуры сдачи экзаменов. Власти хотят вести видеозапись процесса сдачи нового экзамена.
Проработкой новых инициатив займутся сразу несколько структур — Минпросвещения, МВД России и региональные органы власти.
Пока речь идёт лишь о стадии обсуждения. Окончательные решения ещё не приняты, а результаты работы ведомств должны быть представлены только в 2027 году.
Автошколами озаботились ещё год назад
Сейчас теоретическая часть лекций уже содержит в себе правила оказания первой помощи при ДТП. Однако многие автошколы игнорируют эти разделы и не рассказывают своим ученикам об этом.
Ещё в 2025 году депутат Госдумы Бадма Башанкаев рассказывал, что правильное оказание первой помощи поможет спасти в стране не менее 140-150 тысяч жизней в год.
Ранее мы писали о том, что с 1 июня парковаться как раньше уже нельзя.