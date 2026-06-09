Жара до +33 и грозовой удар: синоптики предупредили о погодном хаосе в России

В разных уголках России погода будет развиваться по совершенно разным сценариям, рассказали специалисты Центра погоды "Фобос".

Центральную Россию ждёт почти июльская жара

В Центральной России температура заметно превысит климатическую норму. Воздушные массы, поступающие со стороны Средиземноморья, принесут настоящее летнее тепло.

Днём воздух будет прогреваться до +26…+31 градуса. Однако вместе с жарой в регион придут и грозовые облака. Местами возможны кратковременные ливни и грозы.

В Москве неделя обещает быть по-настоящему летней. Температура будет держаться на уровне +27…+30 градусов. Наибольшая вероятность гроз и кратковременных дождей ожидается во второй половине рабочей недели.

Юг России прогреется до +30 градусов

На юге страны локальные ливни и грозы будут возникать практически ежедневно.

Несмотря на это, солнце продолжит активно прогревать воздух. В Причерноморье, низовьях Волги и Дона столбики термометров поднимутся до +25…+30 градусов. В регионах Кавказа будет немного прохладнее — от +22 до +27 градусов.

У побережья Кавказа море прогреется до +18…+21 градуса.

Урал окажется под ударом циклонов

Для жителей Урала неделя будет дождливой. Регион останется во власти циклона, который будет регулярно приносить осадки.

Синоптики предупреждают о ливнях, грозах и порывистом ветре. При этом сильного похолодания не ожидается. Днём температура будет держаться в пределах +20…+25 градусов.

Сибирь раскалится до +33 градусов

Самая жаркая погода ожидается на юге Сибири. В начале недели здесь установится практически курортная жара.

В Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае и соседних регионах воздух прогреется до +28…+33 градусов. Однако уже во второй половине недели вместе с грозовыми облаками начнёт приходить более прохладный воздух, и температура снизится на несколько градусов.

Петербург останется в зоне дождей

Северо-Запад окажется под влиянием атлантического циклона. В регионе время от времени будут проходить ливневые дожди и грозы.

В Санкт-Петербурге температура сохранится на комфортном уровне +21…+24 градуса. Осадки будут периодически возвращаться на протяжении недели, хотя понедельник обещает стать самым спокойным и сухим днём.

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