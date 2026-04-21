Японцы готовили так отбивную ещё сто лет назад: вкуснейший кацудон — всего за 30 минут
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Японцы готовили так отбивную ещё сто лет назад: вкуснейший кацудон — всего за 30 минут

Опубликовано: 21 апреля 2026 14:24
 Проверено редакцией
Японцы готовили так отбивную ещё сто лет назад: вкуснейший кацудон — всего за 30 минут
Японцы готовили так отбивную ещё сто лет назад: вкуснейший кацудон — всего за 30 минут
Городовой ру
Это не просто рис с мясом.

Рецептом вкуснейшего кацудона поделился автор Дзен-канала "Вкус мира".

Ингредиенты:

свинина (корейка) — 2 куска по 120-150 г, рис круглозёрный — 1 стакан, яйца — 3 шт., лук — 1 шт., панировочные сухари — по вкусу, мука — по вкусу, соевый соус — 3 ст. л., сахар — 1 ст. л., мирин или вода — 3 ст. л., рисовый уксус — 1 ч. л.

Приготовление

Отвариваю рис до готовности и оставляю под крышкой на 10 минут — он должен стать слегка липким и тёплым.

Свинину слегка отбиваю, солю, затем обваливаю в муке, яйце и панировочных сухарях. Обжариваю до золотистой корочки и откладываю.

Японцы готовили так отбивную ещё сто лет назад: вкуснейший кацудон — всего за 30 минут - image 1
Японцы готовили так отбивную ещё сто лет назад: вкуснейший кацудон — всего за 30 минут - image 1

В отдельной сковороде готовлю соус: смешиваю соевый соус, сахар и мирин, добавляю тонко нарезанный лук и прогреваю несколько минут, пока он не станет мягким.

Котлету нарезаю ломтиками и выкладываю в соус, даю ей немного пропитаться.

Сверху вливаю слегка взбитые яйца, накрываю крышкой и держу буквально 30-40 секунд — яйцо должно остаться нежным, а не пересушенным.

В миску выкладываю горячий рис, сверху — котлету с соусом и яйцом.

Примерное время приготовления: 30 минут

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью