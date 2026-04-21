Остановка с запахом дыма: как одна неисправность парализовала красную ветку метро в Москве

Сегодня утром в московского метро произошёл серьёзный сбой. Движение поездов на большом участке красной ветки временно остановили, а пассажиров начали выводить из вагонов состава.
Что случилось
Официальная версия гласит, что всё случилось из-за неисправности одного из поездов. Сообщения о сходе состава с рельсов власти назвали недостоверными.
Однако в оперативных службах ТАСС сообщили, что задымление возникло из-за короткого замыкания, вызванного сходом поезда с рельсов.
Что было на месте
По сообщениям СМИ, на отдельных станциях заметили задымление, а людей эвакуировали. В ряде публикаций говорилось, что для пассажиров могли организовать проход через тоннель к станции, чтобы быстрее вывести их из поезда.
Как восстанавливали движение
Запускали поезда поэтапно. Сначала на участке сохранялись большие интервалы и ограничения, потом работу линии начали возвращать к обычному режиму.