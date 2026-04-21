Остановка с запахом дыма: как одна неисправность парализовала красную ветку метро в Москве
Остановка с запахом дыма: как одна неисправность парализовала красную ветку метро в Москве

Опубликовано: 21 апреля 2026 14:15
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Причиной задымления стало замыкание, которое произошло из-за схода состава с рельсов.

Сегодня утром в московского метро произошёл серьёзный сбой. Движение поездов на большом участке красной ветки временно остановили, а пассажиров начали выводить из вагонов состава.

Что случилось

Официальная версия гласит, что всё случилось из-за неисправности одного из поездов. Сообщения о сходе состава с рельсов власти назвали недостоверными.

Однако в оперативных службах ТАСС сообщили, что задымление возникло из-за короткого замыкания, вызванного сходом поезда с рельсов.

Что было на месте

По сообщениям СМИ, на отдельных станциях заметили задымление, а людей эвакуировали. В ряде публикаций говорилось, что для пассажиров могли организовать проход через тоннель к станции, чтобы быстрее вывести их из поезда.

Как восстанавливали движение

Запускали поезда поэтапно. Сначала на участке сохранялись большие интервалы и ограничения, потом работу линии начали возвращать к обычному режиму.

Автор:
Юлия Аликова
Город
