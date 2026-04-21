Городовой / Вопросы о Петербурге / Сколько квадратных километров занимает Санкт-Петербург?
Сколько квадратных километров занимает Санкт-Петербург?

Опубликовано: 21 апреля 2026 14:10
 Проверено редакцией
питер, город, дома
Global Look Press/Serguei Fomine
Площадь Санкт-Петербурга составляет 1439 квадратных километров. Он раскинулся на берегах Финского залива и в устье реки Невы, охватывая около 42 островов Невской дельты.

Интересные факты о территории Санкт-Петербурга

Водные пространства занимают значительную часть площади. Почти седьмая часть территории города приходится на водные объекты — реки, каналы, озёра и Финский залив. Это делает Санкт-Петербург одним из самых «водных» мегаполисов.

Город — самый северный в мире с населением более 1 миллиона человек. За это его часто называют Северной столицей.

В составе города — 9 городов и 21 посёлок. Помимо центрального ядра, в административные границы Санкт-Петербурга входят Зеленогорск, Колпино, Красное Село, Кронштадт, Сестрорецк, Петергоф, Пушкин, Павловск и Ломоносов с их дворцово-парковыми ансамблями.

Значительная часть территории — зелёные зоны. В Санкт-Петербурге много парков, садов и заказников. Например, здесь расположено 16 особо охраняемых природных территорий регионального значения, включая Гладышевский заказник, Сестрорецкое болото и парк Сергиевка.

Город имеет сложную географическую структуру. Ограниченный доступ к морю и наличие исторического центра, где запрещено строить высотные здания, сдерживают его рост. Однако в последние годы Санкт-Петербург активно развивается в сторону пригородов и области, улучшая транспортную инфраструктуру.

Плотность населения — около 4000 человек на квадратный километр (по данным на 2025 год). Это объясняется большой площадью внутренних вод, зелёных зон, промышленных и коммунальных территорий, а также разрежённостью застройки на окраинах.

Исторический центр и связанные с ним памятники включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них — Эрмитаж, Кунсткамера, Мариинский театр, Русский музей, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор и Невский проспект.

Автор:
Пономарева Дарина
