A23a на глазах превращается в крошки: крупнейший в мире айсберг потерял 99% площади

Один из самых известных айсбергов планеты, A23a, фактически завершает свою историю. Он раскололся на множество мелких частей и за время существования потерял около 99% своей площади.
Как всё началось
A23a, площадь которого оценивается в 1270 кв. км, откололся от шельфового ледника Бранта в Антарктике.
Тогда его площадь была почти в два раза больше Санкт-Петербурга, пишет "Фонтанка".
Некоторое время он даже оставался на мели в море Уэдделла, а потом начал медленно дрейфовать дальше.
Почему о нём так много говорили
A23a долго считался крупнейшим айсбергом в мире. Только в сентябре 2025 года он потерял этот статус. В начале 2026 года его площадь ещё оценивали примерно в 1300 квадратных километров, но сейчас она упала ниже 50 квадратных километров.
Что с ним происходит сейчас
Сейчас айсберг дрейфует и тает, от него отваливаются фрагменты льда буквально на глазах. За последее время он прошёл около 1000 километров и оказался в районе южной части Атлантики.