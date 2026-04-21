A23a на глазах превращается в крошки: крупнейший в мире айсберг потерял 99% площади
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

A23a на глазах превращается в крошки: крупнейший в мире айсберг потерял 99% площади

Опубликовано: 21 апреля 2026 13:36
 Проверено редакцией
A23a на глазах превращается в крошки: крупнейший в мире айсберг потерял 99% площади
A23a на глазах превращается в крошки: крупнейший в мире айсберг потерял 99% площади
Global Look Press / Sergey Metelitsa
За последние три месяца айсберг преодолел расстояние около 1000 км.

Один из самых известных айсбергов планеты, A23a, фактически завершает свою историю. Он раскололся на множество мелких частей и за время существования потерял около 99% своей площади.

Как всё началось

A23a, площадь которого оценивается в 1270 кв. км, откололся от шельфового ледника Бранта в Антарктике.

Тогда его площадь была почти в два раза больше Санкт-Петербурга, пишет "Фонтанка".

Некоторое время он даже оставался на мели в море Уэдделла, а потом начал медленно дрейфовать дальше.

Почему о нём так много говорили

A23a долго считался крупнейшим айсбергом в мире. Только в сентябре 2025 года он потерял этот статус. В начале 2026 года его площадь ещё оценивали примерно в 1300 квадратных километров, но сейчас она упала ниже 50 квадратных километров.

Что с ним происходит сейчас

Сейчас айсберг дрейфует и тает, от него отваливаются фрагменты льда буквально на глазах. За последее время он прошёл около 1000 километров и оказался в районе южной части Атлантики.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью