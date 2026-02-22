Мягкие и тонкие блины с минимальной калорийностью: можно есть и перед сном – не наберете ни грамма

Оказывается, домашняя выпечка необязательно должна содержать в себе муку. Вместо нее можно использовать кукурузный или картофельный крахмал – и тогда вы сможете приготовить легкий и безопасный для фигуры десерт. Рецептом поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».
Ингредиенты
Вам потребуются:
- яйца – 5 шт.;
- соль – 0,5 ч. л.;
- сахар – 1,5 ст. л.;
- молоко – 500 мл;
- любой крахмал на ваш выбор – 150 г;
- растительное масло – 2 ст. л.
Для творожной начинки нужны:
- яйца – 2 шт.;
- творог – 500 г;
- сахар – 2 ст. л.;
- ванильный сахар – 10 г;
- сливочное масло – 20 г.
Если нет желания готовить начинку из творога, подавайте блины с вареньем или медом.
Способ приготовления
Возьмите глубокую миску и разбейте в нее яйца, добавьте молоко, сахар и крахмал, посолите. Начинайте размешивать ингредиенты до получения легкой однородной массы. Затем влейте растительное масло, чтобы блины не подгорали на сковороде. С каждой стороны блин должен приобрести легкую золотистость.
Заранее поставьте духовку разогреваться до 170 °C.
Перемешайте ингредиенты для начинки до однородной массы. На каждый блинчик выкладывайте столовую ложку начинки и сворачивайте его в конверт или рулетик. Сверху смажьте растопленным сливочным маслом.
Поставьте блины запекаться в духовку на 50 минут.
