Мягкие и тонкие блины с минимальной калорийностью: можно есть и перед сном – не наберете ни грамма

Опубликовано: 22 февраля 2026 17:07

Опубликовано: 22 февраля 2026 17:07
Мягкие и тонкие блины с минимальной калорийностью: можно есть и перед сном – не наберете ни грамма
Мягкие и тонкие блины с минимальной калорийностью: можно есть и перед сном – не наберете ни грамма
Замените муку на этот ингредиент – в разы снизите калорийность блинов

Оказывается, домашняя выпечка необязательно должна содержать в себе муку. Вместо нее можно использовать кукурузный или картофельный крахмал – и тогда вы сможете приготовить легкий и безопасный для фигуры десерт. Рецептом поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • яйца – 5 шт.;
  • соль – 0,5 ч. л.;
  • сахар – 1,5 ст. л.;
  • молоко – 500 мл;
  • любой крахмал на ваш выбор – 150 г;
  • растительное масло – 2 ст. л.

Для творожной начинки нужны:

  • яйца – 2 шт.;
  • творог – 500 г;
  • сахар – 2 ст. л.;
  • ванильный сахар – 10 г;
  • сливочное масло – 20 г.

Если нет желания готовить начинку из творога, подавайте блины с вареньем или медом.

Способ приготовления

Возьмите глубокую миску и разбейте в нее яйца, добавьте молоко, сахар и крахмал, посолите. Начинайте размешивать ингредиенты до получения легкой однородной массы. Затем влейте растительное масло, чтобы блины не подгорали на сковороде. С каждой стороны блин должен приобрести легкую золотистость.

Заранее поставьте духовку разогреваться до 170 °C.

Перемешайте ингредиенты для начинки до однородной массы. На каждый блинчик выкладывайте столовую ложку начинки и сворачивайте его в конверт или рулетик. Сверху смажьте растопленным сливочным маслом.

Поставьте блины запекаться в духовку на 50 минут.

Ранее портал "Городовой" опубликовал рецепт быстрого и простого салата "3 банки".

Татьяна Идулбаева
