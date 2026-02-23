Когда построен первый разводной мост в Санкт-Петербурге?

Первый постоянный разводной мост через Неву в Санкт-Петербурге — Благовещенский (позднее Николаевский, а в 1918–2007 годах — мост лейтенанта Шмидта) — был открыт 21 ноября 1850 года (по старому летосчислению). Его строительство стало решением проблемы передвижения через реку как для пешеходов, так и для судов.
История создания
18 ноября 1842 года император Николай I издал указ о строительстве моста, который должен был соединить Васильевский остров с Английской набережной. Проект разработал инженер Станислав Кербедз, предложивший использовать арочные конструкции из чугуна.
Строительство было масштабным: в работах участвовали почти 1500 человек. Сложности возникали из-за большой глубины Невы и быстрого течения. В Российской империи не было необходимых механизмов и инженеров, поэтому пригласили зарубежных специалистов из США.
Особенности конструкции
Мост состоял из восьми пролётов, один из которых — вблизи Васильевского острова — был разводным. Два крыла поворачивались в горизонтальной плоскости в противоположных направлениях. На тот момент это было инновационное решение. Длина переправы составила около 300 метров — она стала самым длинным чугунным мостом в Европе.
Ширина проезжей части достигала 18 метров, тротуаров — по 3 метра.
Чугунные перила, созданные по рисунку Александра Брюллова, стали украшением моста. В их дизайне использованы аллегории морской стихии: трезубцы Нептуна, раковины и гиппокампы (мифологические морские лошади с рыбьим хвостом).
Значение и судьба моста
Открытие постоянной переправы значительно изменило жизнь города и способствовало его деловому развитию. Например, из-за шума и суеты от извозчиков, которые стали ездить по 9-й линии Васильевского острова после появления моста, в 1854 году Воскресенский Новодевичий монастырь перевели на Московскую заставу.
В 1936–1938 годах мост реконструировали по проекту инженеров Григория Передерия и В. И. Крыжановского.
В конце 2005 года началась ещё одна реконструкция. После неё мост стал шире на 13 метров, на нём появились барьеры, разделяющие встречные полосы, убрали трамвайные пути. 10 апреля 2007 года разводной пролёт пропустил первые речные суда, а 15 августа состоялось торжественное открытие реконструированной переправы. Мосту вернули историческое название — Благовещенский.