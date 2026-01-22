Городовой / Учеба / Зависимое развитие: как Петербургская губерния XIX века превратилась в «придаток» столицы со своей специализацией
Зависимое развитие: как Петербургская губерния XIX века превратилась в «придаток» столицы со своей специализацией

Опубликовано: 22 января 2026 12:18
 Проверено редакцией
Край стал не самостоятельным регионом, а функциональным продолжением столицы, её жизнеобеспечивающей и рекреационной зоной.

«Продовольственный пояс»: дачное хозяйство и молочные фермы

Районы:

  • Ораниенбаумский,
  • Петергофский,
  • Царскосельский уезды,
  • окрестности станций Финляндской железной дороги (Токсово, Васкелово).


Здесь развивалось интенсивное огородничество и садоводство для снабжения столичных рынков. Выращивали клубнику, огурцы, капусту, зелень. Молочное животноводство (знаменитые «охтенки» с бидонами были выходцами из окрестных деревень) стало брендом.

Крестьяне не просто вели натуральное хозяйство, а работали на конкретный, ёмкий и платёжеспособный рынок.

«Строительный и топливный цех» столицы

Разработка путиловской известняковой плиты (знаменитый «путиловский камень» для облицовки зданий и набережных), песчаных карьеров в районе Токсово, торфяников под Гатчиной и в восточных уездах. Всё это шло на нужды бесконечного строительства в Петербурге.

Леса губернии (особенно в восточных, более удалённых уездах) интенсивно вырубались для нужд строительства, бумажных и целлюлозных мануфактур, а также на дрова для отопления города.

«Рекреационная зона»: императорские резиденции и массовый дачный отдых

  • Императорские и великокняжеские резиденции (Царское Село, Петергоф, Гатчина, Павловск) задавали высочайший стандарт ландшафтного искусства и притягивали инвестиции в инфраструктуру (дороги, железнодорожные ветки).
  • Вдоль железных дорог (Варшавской, Балтийской, Финляндской, Николаевской) как грибы росли дачные посёлки. Земли, часто малопригодные для хлебопашества, дорого продавались или сдавались под дачи.

Это создало особый класс «дачников» — не крестьян и не горожан в полной мере, а сезонных жителей, формировавших спрос на услуги (извоз, торговля, развлечения).

Экономика Петербургской губернии утратила автономность, превратившись в звено столичной агломерации. Она поставляла городу еду, стройматериалы, топливо и место для отдыха.

Это создало относительное благополучие в пригородных уездах, но сделало их крайне уязвимыми от колебаний столичного спроса и сформировало зависимый, обслуживающий характер развития.

Лариса Никонова
