Зависимое развитие: как Петербургская губерния XIX века превратилась в «придаток» столицы со своей специализацией

Край стал не самостоятельным регионом, а функциональным продолжением столицы, её жизнеобеспечивающей и рекреационной зоной.
«Продовольственный пояс»: дачное хозяйство и молочные фермы
Районы:
- Ораниенбаумский,
- Петергофский,
- Царскосельский уезды,
- окрестности станций Финляндской железной дороги (Токсово, Васкелово).
Здесь развивалось интенсивное огородничество и садоводство для снабжения столичных рынков. Выращивали клубнику, огурцы, капусту, зелень. Молочное животноводство (знаменитые «охтенки» с бидонами были выходцами из окрестных деревень) стало брендом.
Крестьяне не просто вели натуральное хозяйство, а работали на конкретный, ёмкий и платёжеспособный рынок.
«Строительный и топливный цех» столицы
Разработка путиловской известняковой плиты (знаменитый «путиловский камень» для облицовки зданий и набережных), песчаных карьеров в районе Токсово, торфяников под Гатчиной и в восточных уездах. Всё это шло на нужды бесконечного строительства в Петербурге.
Леса губернии (особенно в восточных, более удалённых уездах) интенсивно вырубались для нужд строительства, бумажных и целлюлозных мануфактур, а также на дрова для отопления города.
«Рекреационная зона»: императорские резиденции и массовый дачный отдых
- Императорские и великокняжеские резиденции (Царское Село, Петергоф, Гатчина, Павловск) задавали высочайший стандарт ландшафтного искусства и притягивали инвестиции в инфраструктуру (дороги, железнодорожные ветки).
- Вдоль железных дорог (Варшавской, Балтийской, Финляндской, Николаевской) как грибы росли дачные посёлки. Земли, часто малопригодные для хлебопашества, дорого продавались или сдавались под дачи.
Это создало особый класс «дачников» — не крестьян и не горожан в полной мере, а сезонных жителей, формировавших спрос на услуги (извоз, торговля, развлечения).
Экономика Петербургской губернии утратила автономность, превратившись в звено столичной агломерации. Она поставляла городу еду, стройматериалы, топливо и место для отдыха.
Это создало относительное благополучие в пригородных уездах, но сделало их крайне уязвимыми от колебаний столичного спроса и сформировало зависимый, обслуживающий характер развития.