К какому району Санкт-Петербурга относится Колпино?

Колпино — город в составе Колпинского административного района Санкт-Петербурга. Это внутригородское муниципальное образование, которое является административным центром одноимённого района.

История формирования района

Колпино был основан в 1722 году как рабочий посёлок при пильной мельнице. В 1912 году получил статус города. В 1927 году стал центром Колпинского района Ленинградской области, но в 1930 году этот район был упразднён. В 1936 году Колпино вновь стал центром Колпинского района, на этот раз подчинённого городскому совету Ленинграда. В 1996 году город был включён в городскую черту Санкт-Петербурга, а с 1997 года образует муниципальное (с 2021 года — внутригородское муниципальное) образование в его составе.

Окончательно Колпинский административный район сформировался после присоединения к городу Колпино в 1954 году Усть-Ижорского, Понтонного (1953 год) и Петро-Славянского (1954 год) поселковых Советов, которые ранее входили в Тосненский район Ленинградской области.

География и границы

Колпинский район расположен на юго-востоке Санкт-Петербурга. Он граничит:

с Невским, Фрунзенским и Пушкинским районами Санкт-Петербурга;

со Всеволожским районом (по реке Нева), Кировским и Тосненским районами Ленинградской области.

Расстояние от Колпино до центра Санкт-Петербурга составляет примерно 25 км. Площадь района — 105,6 кв. км. Протяжённость с северо-запада на юго-восток — около 15 км, с запада на восток — около 8 км.

По территории района проходит трасса федерального значения Е-105 (Москва — Санкт-Петербург) и ветка Октябрьской железной дороги.

Состав района

В Колпинский район входят шесть муниципальных образований:

город Колпино;

посёлки Усть-Ижора, Петро-Славянка, Металлострой, Понтонный, Саперный.

Особенности района

Колпинский район известен как промышленный центр. Ядром его экономики исторически являлись Ижорские заводы, которые с 2022 года входят в состав корпорации «Росатом». В районе зарегистрировано свыше 3500 предприятий различных форм собственности. Семнадцать крупнейших из них, занимая 15% территории, выпускают около 70% промышленной продукции района.

В 2011 году Колпино было удостоено почётного звания «Город воинской славы».

Численность населения Колпинского района на 1 января 2025 года составила 189 870 человек.

