Искусство как предчувствие: как в Петербурге 1910-х споры о стихах и спектаклях стали спорами о будущем России

Искусство стало полем боя, где сталкивались мировоззрения, и где авангард предсказывал социальный взрыв.

Театр: от психологического реализма к условности и манифесту

Станиславский (МХТ) и Мейерхольд. Их противостояние — квинтэссенция эпохи.

Станиславский с его системой переживания, глубиной характера, человечностью («На дне» Горького в Петербурге) был обращён к совести интеллигенции.

Мейерхольд в своих постановках в Александринке и позже в «Доме интермедий» ломал иллюзию, выносил на сцену гротеск, маску, биомеханику («Маскарад» Лермонтова, 1917). Его театр был не про жизнь, а про идею, про будущее искусство, и этим пугал консерваторов и восхищал новаторов.

Музыка: между мистическим скрябинским «экстазом» и «варварским» языком Стравинского

Александр Скрябин сочинял в Петербурге свою «Поэму экстаза» и «Прометея», мечтая о синтезе всех искусств и мистическом преображении мира. Его музыка была уходом в транс, индивидуалистическим пророчеством.

Игорь Стравинский, чьи «Весна священная» и «Петрушка» были задуманы для дягилевских сезонов, привносил в музыку диссонансы, ритмы древних обрядов, городского фольклора. Его язык воспринимался как «варварский», разрушающий привычную гармонию, — что было созвучно ощущению слома эпохи.

Литература: от утончённого символизма к грубой силе футуризма

Символисты (Блок, Белый, Гиппиус) творили в мире мифов, предчувствий и сложных образов. Их Петербург был призрачным.

Футуристы (Маяковский, Хлебников, братья Бурлюки), появившиеся с манифестом «Пощёчина общественному вкусу» (1912), нарочито эпатировали. Они славили урбанизм, скорость, бунт против прошлого («Сбросить Пушкина с парохода современности»). Их поэзия была вызовом не только литературе, но и всему строю жизни, предвещая революцию в искусстве — и в обществе.

Культурная жизнь Петербурга достигла невиданного накала и раскола.

Эстетические споры напрямую коррелировали с идеологическими: либерализм, мистический консерватизм, радикальный бунт.

Искусство не просто отражало кризис — оно его опережало и нагнеталo.

Футуристы и левые художники практически впрямую готовили культурную почву для революции, пока символисты пророчествовали о катастрофе.

Культура не спасала от распада — она его диагностировала и усугубляла.