Проекции вместо краски: переходы в Калининском районе засияют
Проекции вместо краски: переходы в Калининском районе засияют

Опубликовано: 20 февраля 2026 13:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Переходы хотят сделать более заметными для водителей и пешеходов в темное время суток.

В Калининском районе Санкт-Петербурга на двух пешеходных переходах появятся световые проекции разметки. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Инициатива возникла после переговоров между Дирекцией по организации дорожного движения и местной администрацией района.

Цель установки — повысить видимость переходов для водителей и пешеходов ночью. Технология световых проекций используется в российских регионах с 2019 года и показала высокую эффективность.

Изображения не стираются, не тускнеют, хорошо просматриваются сквозь снег или грязь и повторяют обычную разметку на расстоянии до 100–150 метров в темноте, пояснил Андрей Мацарин, руководитель Дирекции по организации дорожного движения Петербурга.

Тестовый проект запустят на переходах у площади Ленина, Арсенальной набережной и улицы Комсомола. Ведется подготовка к монтажу оборудования, а период испытаний продлится минимум три месяца.

Автор:
Юлия Аликова
