Городовой / Общество / Думали, знаете русский идеально? Этот тест по фразеологизмам быстро покажет, что вы ошибались
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Выходной под краном: в субботу Петербург зальют дожди из плотных облаков Город
Календарный каприз подарит россиянам самые длинные за 12 лет новогодние каникулы Город
80 тысяч упаковок от Viola превратились в самую необычную тропу Ленобласти Город
Не только строймусор: в Петербурге запретят бросать в контейнеры для ТКО ветки и опавшую листву Город
Вы точно проходили мимо этой зелёной будки в Петербурге — но знали ли, что это метеостанция? Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Думали, знаете русский идеально? Этот тест по фразеологизмам быстро покажет, что вы ошибались

Опубликовано: 8 ноября 2025 10:00
тест
Думали, знаете русский идеально? Этот тест по фразеологизмам быстро покажет, что вы ошибались
Фото: Городовой.ру

Заковыристая задачка для вас.

Русский язык кажется простым ровно до того момента, пока не начинаются фразеологизмы. Эти выражения мы используем постоянно, но редко задумываемся, что у них было изначальное значение, продолжение и даже собственная история.

Одни фразы уходят корнями в ремёсла, другие — в солдатский быт, третьи пришли из литературы, но в повседневной речи давно превратились в привычные обороты. Поэтому иногда мы говорим привычное выражение автоматически, не понимая, что в нём скрыт конкретный образ или ситуация.

Этот тест проверит, насколько уверенно вы ориентируетесь в таких выражениях. Сможете ли вы восстановить фразеологизм по началу? Знаете ли, что действительно означает устоявшаяся фраза? И легко ли отличите буквальное значение от переносного?

Попробуйте пройти — возможно, вы и правда знаете язык лучше, чем кажется.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью