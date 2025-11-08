Думали, знаете русский идеально? Этот тест по фразеологизмам быстро покажет, что вы ошибались

Русский язык кажется простым ровно до того момента, пока не начинаются фразеологизмы. Эти выражения мы используем постоянно, но редко задумываемся, что у них было изначальное значение, продолжение и даже собственная история.
Одни фразы уходят корнями в ремёсла, другие — в солдатский быт, третьи пришли из литературы, но в повседневной речи давно превратились в привычные обороты. Поэтому иногда мы говорим привычное выражение автоматически, не понимая, что в нём скрыт конкретный образ или ситуация.
Этот тест проверит, насколько уверенно вы ориентируетесь в таких выражениях. Сможете ли вы восстановить фразеологизм по началу? Знаете ли, что действительно означает устоявшаяся фраза? И легко ли отличите буквальное значение от переносного?
Попробуйте пройти — возможно, вы и правда знаете язык лучше, чем кажется.