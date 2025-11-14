Городовой / Общество / А насколько хорошо Петербург знаете вы? Проверьте себя с помощью этого небольшого теста
А насколько хорошо Петербург знаете вы? Проверьте себя с помощью этого небольшого теста

Опубликовано: 14 ноября 2025 22:30
Город
Городовой ру/ globallookpress/ Petrov Sergey; Усманов Замир; Andrey Chepakin; Maksim Konstantinov

Подготовили вопросы из абсолютно разных сфер.

Санкт-Петербург – сокровищница истории и культуры, город, чьи архитектурные памятники и произведения искусства известны во всем мире и неизменно привлекают туристов. Проверьте свои знания об этом удивительном городе на Неве, ответив на 6 вопросов, охватывающих различные аспекты его богатого наследия. Сможете ли вы показать безупречный результат?

Автор:
Ксения Пронина
Общество
