Ошибаются даже медалисты: это слово поставит в тупик на ЕГЭ – проверьте свою грамотность

Уровень владения языком определяется не только письменной, но и устной речью. Ошибки в ударениях являются одним из первых аспектов, на которые обращают внимание окружающие.
Предлагаем вам проверить правильность произношения распространённых слов. Определите правильное ударение в слове «уместимся».
Какой вариант является верным?
а) Садитесь, мы умЕстимся;
б) Садитесь, мы уместИмся.
Просим вас внимательно обдумать свой ответ. Произнесите каждое предложение вслух для принятия обоснованного решения. Далее вы сможете свериться с правильным ответом.
Правильный ответ
Согласно нормам современного русского языка, единственно верным является ударение на третий слог, то есть «уместИмся». Это правило распространяется и на все производные от слова «вместить».
Если ваш ответ был верным, это говорит о высоком уровне вашей языковой грамотности. С вас и поздравляем!
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