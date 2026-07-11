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Ошибаются даже медалисты: это слово поставит в тупик на ЕГЭ – проверьте свою грамотность

Опубликовано: 11 июля 2026 11:07
 Проверено редакцией
Ошибаются даже медалисты: это слово поставит в тупик на ЕГЭ – проверьте свою грамотность
Ошибаются даже медалисты: это слово поставит в тупик на ЕГЭ – проверьте свою грамотность
Городовой ру
Тест на грамотность

Уровень владения языком определяется не только письменной, но и устной речью. Ошибки в ударениях являются одним из первых аспектов, на которые обращают внимание окружающие.

Предлагаем вам проверить правильность произношения распространённых слов. Определите правильное ударение в слове «уместимся».

Какой вариант является верным?

а) Садитесь, мы умЕстимся;
б) Садитесь, мы уместИмся.

Просим вас внимательно обдумать свой ответ. Произнесите каждое предложение вслух для принятия обоснованного решения. Далее вы сможете свериться с правильным ответом.

Правильный ответ

Согласно нормам современного русского языка, единственно верным является ударение на третий слог, то есть «уместИмся». Это правило распространяется и на все производные от слова «вместить».

Если ваш ответ был верным, это говорит о высоком уровне вашей языковой грамотности. С вас и поздравляем!

Ранее мы рассказали, почему никогда не стоит завидовать.

Автор:
Ксения Давыдова
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