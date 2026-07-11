Что делать, если заселили в плохой номер отеля - есть несколько вариантов: ругаться не придется

Как действовать, если во время отпуска вас заселили в плохой отель

С заселением в плохой номер отеля способен столкнуться любой турист. Локация не играет никакой роли, так как подобное может случиться как в Турции или Египте, так и в России, Таиланде, Вьетнаме и других странах. Фотографии отеля не передают качество уборки, запахи и “усталость номера”. Что делать, если вы разочарованы после заселения?

Как действовать в отеле

В первую очередь необходимо спуститься на ресепшн, узнать условия другого размещения. Существует вероятность, что вам поменяют номер после просьбы. Но так поступают не во всех случаях.

Если вы хотите поменять номер в Турции, Таиланде или ОАЭ, то будьте готовы, что вам придется доплатить. Чаще всего сумма не будет сильно отличаться от изначальной.

“Самое главное – не скандалить. К примеру, однажды я познакомилась с супружеской парой в Таиланде. Мужчина сказал, что он повысил голос на тайца, требуя заменить номер. В результате сотрудника затрясло, он сильно побледнел, потом вызвал полицию. А все потому, что многие тайцы абсолютно не переносят крик”, - сообщила автор канала “Саша Коновалова”.

Если перед бронированием вы видели фотографии хорошего номера, но на деле он сильно отличается, то можно обратиться к туроператору. Нормальные туристические агентства должны сами урегулировать ситуацию.

Что делать, если нет дополнительных номеров

В пик сезона свободные номера могут отсутствовать, поэтому иногда поменяться не получится. В подобной ситуации необходимо запросить дополнительную уборку, решение сантехнических проблем.

Опыт автора

“Я никогда не сталкивалась с ситуацией, при которой пришлось бы заменять номер. Перед поездкой всегда стараюсь читать отзывы. Доверяю не только одному источнику, а нескольким”, - заявила Полина Аксенова.

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