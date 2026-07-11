Синоптики обещают до +32 градусов в Ленобласти 11 июля

Выходные в Ленинградской области обещают быть контрастными: после дневной жары могут нагрянуть ливни и грозы. Спасатели заранее предупреждают о непогоде — лучше знать прогноз, чтобы не попасть под ливень без зонта.
Что обещают синоптики
В субботу, 11 июля, в Ленобласти будет переменная облачность. Днём в отдельных районах не исключены ливни и грозы, а местами пройдут кратковременные дожди.
Ветер ожидается северо‑восточный и восточный: ночью — 3–8 м/с, днём — 5–10 м/с. Температурный контраст заметный: ночью воздух остынет до +13…+18 градусов, а днём прогреется до +27…+32 градусов.
Атмосферное давление в течение суток будет понемногу снижаться. Об этом передает "Вечерка" (18+).
Как подготовиться к переменчивой погоде:
- берите с собой зонт или дождевик — даже если утром сухо, днём может хлынуть ливень;
- избегайте открытых пространств и высоких деревьев во время грозы — это вопрос безопасности;
- корректируйте планы на прогулки: в жару лучше выходить пораньше, пока не стало слишком душно.
Прогноз на субботу — классический пример капризной северной погоды: тепло и солнечно может резко смениться дождём и грозой. Главное — не полагаться на утреннее небо, а держать руку на пульсе и быть готовым к переменам.
Ранее «Городовой» рассказывал, в каких вузах Петербурга самый большой конкурс.