Городовой / Новости Петербурга / Синоптики обещают до +32 градусов в Ленобласти 11 июля
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Синоптики озадачили прогнозом: выходные — как лотерея, на юге жара под +40, в Москве дожди с грозами, на Урале потоп Полезное
5 достойных замен Турции и Египту на лето‑2026: что посмотреть и география поездок Новости Петербурга
Что делать, если заселили в плохой номер отеля - есть несколько вариантов: ругаться не придется Полезное
Муж заставит скупить все кабачки: чебуреки из самого летнего овоща – быстро, вкусно и питательно Полезное
Любовный гороскоп на неделю с 13 по 19 июля: Вселенная сделает их счастливее - прогноз для каждого знака Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Рецепты Лайфхак Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Синоптики обещают до +32 градусов в Ленобласти 11 июля

Опубликовано: 11 июля 2026 06:12
 Проверено редакцией
Городовой ру
Синоптики обещают до +32 градусов в Ленобласти 11 июля
фото legion-media
Прогноз погоды на выходные

Выходные в Ленинградской области обещают быть контрастными: после дневной жары могут нагрянуть ливни и грозы. Спасатели заранее предупреждают о непогоде — лучше знать прогноз, чтобы не попасть под ливень без зонта.

Что обещают синоптики

В субботу, 11 июля, в Ленобласти будет переменная облачность. Днём в отдельных районах не исключены ливни и грозы, а местами пройдут кратковременные дожди.

Ветер ожидается северо‑восточный и восточный: ночью — 3–8 м/с, днём — 5–10 м/с. Температурный контраст заметный: ночью воздух остынет до +13…+18 градусов, а днём прогреется до +27…+32 градусов.

Атмосферное давление в течение суток будет понемногу снижаться. Об этом передает "Вечерка" (18+).

Как подготовиться к переменчивой погоде:

  • берите с собой зонт или дождевик — даже если утром сухо, днём может хлынуть ливень;
  • избегайте открытых пространств и высоких деревьев во время грозы — это вопрос безопасности;
  • корректируйте планы на прогулки: в жару лучше выходить пораньше, пока не стало слишком душно.

Прогноз на субботу — классический пример капризной северной погоды: тепло и солнечно может резко смениться дождём и грозой. Главное — не полагаться на утреннее небо, а держать руку на пульсе и быть готовым к переменам.

Ранее «Городовой» рассказывал, в каких вузах Петербурга самый большой конкурс.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью