Банановую кожуру посыпаю солью – и весь июль хожу счастливей некуда: лайфхак для ленивых

Новости по теме

Какое удобрение для герани важнее солнца: всего 2 подкормки за весну – и пеларгония выдает цветоносы пачками круглый год

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Тыкаю булавку в герань — и она зацветает через 7 дней: соседка не верит, что без удобрений

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Развожу 3 г гумата калия на ведро, поливаю — и помидоры наливаются на глазах за несколько дней

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3 ложки в воду — и герань цветёт как сумасшедшая, пышные шапки до самых заморозков: без удобрений и заморочек

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2 литра раз в неделю под куст: сладкие и толстые перцы будете собирать тачками — эффективная подкормка в период завязывания плодов

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