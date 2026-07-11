5 достойных замен Турции и Египту на лето‑2026: что посмотреть и география поездок

Небанальные варианты

Лето манит в путешествие, но ценники на раскрученных курортах порой отбивают всякое желание ехать. Хочется и впечатления получить, и бюджет не просадить. Ниже — подборка направлений, где можно интересно провести отпуск и не разориться.

Каргополь и Кенозерье: дух русского Севера

Здесь не про лакшери‑отдых, а про тишину озёр, деревянные храмы и ощущение, будто время чуть замедлилось. Атмосфера Севера цепляет даже искушённых путешественников.

Башкирия: горы, реки и драйв

Если тянет к природе, но Алтай кажется слишком дорогим, присмотритесь к Башкортостану. Цены тут пока остаются вменяемыми, а виды — впечатляют.

Эльтон: степной спа и космические виды

Крупнейшее солёное озеро Европы — вариант для тех, кто хочет совместить отдых с оздоровлением, но без ценников Кавминвод.

Элиста: восточная экзотика посреди степи

Столица Калмыкии даёт ощущение путешествия в другую культуру — без долгих перелётов и огромных трат.

Турпоезд: отдых без забот

Туристические поезда — это готовый круиз: проезд, проживание, питание и экскурсии уже включены. Удобно, если не хочется планировать всё самому. Например, маршрут «Байкальская сказка» длится 8 дней: за это время успевают показать крупные города, берег Байкала и даже организовать подъём в горы. Об этом сообщает "РОСБАЛТ" (18+).

Что стоит успеть в поездке:

осмотреть ансамбль Соборной площади и Христорождественский собор XVI века в Каргополе;

побывать в Мурадымовском ущелье и попробовать сап‑бординг на Нугушском водохранилище;

принять рапные ванны на Эльтоне и встретить закат, гуляя по тёплой солёной воде;

заглянуть в Золотую обитель Будды Шакьямуни в Элисте и прогуляться по Сити‑Чесс;

отправиться в железнодорожный круиз — например, по маршруту «Байкальская сказка».

Совет: бронируйте билеты и жильё заранее — так получится заметно сэкономить и выбрать лучшие варианты.

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