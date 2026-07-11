Синоптики озадачили прогнозом: выходные — как лотерея, на юге жара под +40, в Москве дожди с грозами, на Урале потоп

Предстоящие выходные принесут россиянам контрастную погоду. На юге — устойчивое тепло, в центре — циклоны с дождём, на северо-западе — сухо и даже жарко. Специалисты центра погоды "Фобос" поделились, где ждать солнца, а где — зонта.
Юг и Поволжье: жара без передышки
Южные регионы останутся во власти черноморских антициклонов. Днём +30...+35, на востоке до +39. Короткие грозы ничего не меняют. Вода у побережья Кавказа +24...+27, у Крыма +22...+24. На Средней Волге — перемены: юг заливает жарой (выше +30), север довольствуется комфортными +25...+28.
Северо-Запад и Урал: тепло и ливни
На Северо-Западе сухо и тепло: в субботу +22...+27, на юге до +30. В воскресенье на Кольском полуострове резкое похолодание — минус 10–12 за сутки. На Урале — дожди разной интенсивности, на юге до +33, в осадках +23...+27.
Центр и Сибирь: циклоны и солнце
В Центральной России — циклоны. В субботу дожди и грозы, +21...+26. В воскресенье — новый циклон с юга принесёт новую порцию осадков. В Южной Сибири — солнечно, без осадков. На западе +25...+30, на востоке холоднее: +17...+22.
Дальний Восток и города
На юге Дальнего Востока — облачно, кратковременные дожди и грозы. +23...+28, при прояснениях до +30. В Санкт-Петербурге — до +30, в субботу возможны кратковременный дождь и гроза, в воскресенье сухо. В Москве — неустойчиво, облачно с прояснениями, дожди. Днём +22...+25, ночью +14...+17.
Вывод
Предстоящие выходные принесут самую разную погоду: от знойного тепла на юге до дождей в центральных регионах и на Урале. Чтобы не попасть впросак, регулярно проверяйте прогноз и корректируйте свои планы.
Ранее мы рассказывали, что на Русскую равнину идёт мощный циклон.