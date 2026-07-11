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Нейросети, заводы и IT: бесплатное переобучение для петербуржцев набирает обороты

Опубликовано: 11 июля 2026 11:53
 Проверено редакцией
Городовой ру
Нейросети, заводы и IT: бесплатное переобучение для петербуржцев набирает обороты
фото legion-media
В Петербурге растет волна бесплатного переобучения

В Северной столице всё больше горожан решают сменить профессию или прокачать навыки — и делают это без удара по кошельку.

По нацпроекту «Кадры» тысячи петербуржцев с начала года пошли учиться бесплатно, а многие уже вышли на рынок труда с новыми дипломами. Такая активность показывает: люди хотят быть востребованными и готовы вкладываться в себя — пусть и не деньгами, а временем и усилиями.

Цифры говорят сами за себя

По данным комитета по труду и занятости населения Петербурга, на бесплатные курсы записались свыше 3,4 тыс. горожан. Из них уже 1,2 тыс. завершили обучение и получили документы — теперь они могут уверенно искать работу по новой специальности.

При этом профиль учащихся довольно чёткий: две трети слушателей — женщины, а основная возрастная группа попадает в диапазон 30–49 лет.

Какие профессии выбирают петербуржцы

Спрос на обучение отражает и тренды рынка, и практические потребности:

  • IT‑направления: 1С‑разработка, анализ данных, работа с нейросетями;
  • рабочие специальности: сварка, управление станками с программным управлением.

Такой набор показывает, что горожане хотят либо попасть в цифровую экономику, либо освоить надёжную «ручную» профессию с понятными перспективами.

Советы тем, кто думает о переобучении

Если вы присматриваетесь к бесплатным курсам, держите в голове несколько простых ориентиров:

  • сверяйте востребованные направления с реальными вакансиями — так проще понять, куда двигаться;
  • учитывайте срок обучения: короткий интенсив хорош для навыков, длинная программа — для фундамента;
  • смотрите на итоговый документ: сертификат или диплом повышает шансы при трудоустройстве.

Бесплатное переобучение в Петербурге стало рабочим инструментом для смены траектории карьеры. Растущее число слушателей и чёткие приоритеты в выборе профессий говорят о зрелом подходе горожан к своему будущему. Главное — не просто пройти курс, а сразу планировать, как применить новые знания на практике.

Ранее «Городовой» рассказывал, власти Петербурга и Ленобласти обсуждают новую систему продажи бензина.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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